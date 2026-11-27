Além disso, a mulher adotava a mesma prática criminosa com outra criança, de quem era babá há cinco anos. Em entrevista à TV Guararapes, a delegada Erica Feitosa contou que tudo foi descoberto a partir de relatos feitos pela filha da mulher, em depoimento na delegacia.

Uma mulher de 29 anos e o companheiro dela, de 43, foram presos em Caruaru, no Agreste do estado, nesta sexta (27), por pedofilia. Segundo a Polícia Civil, ela fotografava a filha de 11 anos sem roupas, ao tomar banho, e enviava imagens para o atual companheiro.

A delegada informou que a menina morava com o pai, que tem a guarda dela, mas passava períodos com a mãe e o atual companheiro dela. Um dia, disse a policial, a garota contou que estava sendo vítima de maus-tratos na residência da mãe.

O pai levou a menina para a delegacia, onde as equipes começaram a ouvir os relatos sobre os registros de imagens de pedofilia. “O primeiro boletim de ocorrência fala em maus-tratos. Aqui na delegacia, ela contou que ficava incomodada durante as visitas, já que a mãe esperava ela ir tomar banho para registrar as imagens e mandar para o companheiro”, disse.



Investigações



Diante dos relatos, a equipe da delegacia da Mulher solicitou um mandado de busca ao Judiciário e apreendeu os celulares dos envolvidos. Assim, acabou descobrindo que a mulher também fotografava a criança na casa da patroa, onde atuava como babá.



“Chamou a atenção o fato de que, nas conversas entre os dois, fica claro que a mulher fazia isso de forma espontânea. E tudo tinha cunho sexual”, declarou a delegada.

Nesta sexta, a mulher e o companheiro dela, que não tiveram os nomes divulgados em respeito ao estatuto da criança e do Adolescente (ECA), seguiram para a audiência de custódia.

A delegada Erica Feitosa disse que os dois devem responder por crimes que envolvem produção, armazenamento e compartilhamento de imagens de pedofilia com menores. “Pedimos as prisões preventivas. Temos dez dias para terminar o inquérito e definir quais serão os crimes imputados aos dois”, acrescentou.