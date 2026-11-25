Imagens do sistema de videomonitoramento da unidade de saúde mostram o momento em que o homem entra na recepção segurando uma barra de ferro. Logo em seguida, outras pessoas passam correndo, enquanto o suspeito sai correndo do local.

A médica plantonista Jorgina Henriques foi agredida na noite desta terça-feira (24), durante o exercício da profissão, na Unidade Mista Felinto Wanderley, no município de Triunfo, no Sertão de Pernambuco. Um paciente também teria sido agredido. O suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, policiais do 14º Batalhão da Polícia Militar (14º BPM) prenderam, na noite desta terça-feira (24), um homem suspeito de invadir uma unidade hospitalar de Triunfo, no Sertão do Estado, e agredir uma médica e um paciente com uma barra de ferro.

“O suspeito também provocou danos ao patrimônio público antes de fugir do local. Após diligências, os PMs capturaram o indivíduo e ele foi encaminhado para a delegacia”.

A Polícia informou ainda que registrou, por meio da Delegacia da 181ª Circunscrição – Triunfo, a ocorrência da prisão em flagrante de um homem de 38 anos por dano/depredação, lesão corporal, tentativa de homicídio e resistência. Na unidade policial, foram realizados os procedimentos legais, e o suspeito está à disposição da Justiça.

A Prefeitura de Triunfo publicou, nas redes sociais, uma nota manifestando repúdio à agressão sofrida pela profissional. A nota informou ainda que a Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas, resultando na prisão do agressor.

“A gestão municipal prestou toda a assistência necessária à profissional, que recebeu atendimento no Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, já recebeu alta e encontra-se em recuperação. Também manifesta solidariedade aos pacientes que estavam no local e ajudaram a conter o agressor”, pontuou o documento.

A médica foi às redes sociais agradecer as mensagens e, especificamente, a uma pessoa que teria intervindo no momento da agressão.

“Primeiramente, agradeço a Deus por ter me guardado naquele momento tão difícil. Em segundo lugar, quero deixar meu agradecimento especial a Nino, que foi a pessoa que me socorreu e retirou o agressor de cima de mim”.

A médica ainda disse que estava bem, mas muito abalada psicologicamente com o que aconteceu. “Devido às fraturas, também estou com dificuldade para manusear o celular e responder às mensagens. Peço que compreendam minha ausência. Muito obrigada a todos”