Um radialista de 73 anos foi preso em flagrante, suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos, em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. O idoso teria abordado o menino na rua, na saída de uma loja de brinquedos, e oferecido dinheiro para que entrasse em seu veículo. Uma testemunha percebeu a situação, flagrou o ocorrido e acionou a Polícia Militar.
O caso aconteceu na quarta-feira (25) e foi registrado pela Delegacia da 167ª Circunscrição, em Afogados da Ingazeira. A criança havia ido a um estabelecimento comercial para comprar brinquedos, mas não conseguiu concluir a compra porque não tinha dinheiro suficiente.
Ao sair da loja, o menino foi abordado pelo suspeito, que se ofereceu para completar a quantia que faltava. O homem afirmou que o dinheiro estava dentro do carro e convidou a criança a entrar no veículo.
Uma pessoa que passava pelo local percebeu a situação e acionou a Polícia Militar. O radialista foi detido e encaminhado à Delegacia Seccional de Afogados da Ingazeira, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.
O Conselho Tutelar do município também esteve presente durante a ocorrência e deverá acompanhar a família da vítima. A criança deverá receber assistência por meio do Conselho Tutelar, do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).
O suspeito apresentava um programa independente na Afogados FM, por meio de um horário de programação locado. Após tomar conhecimento da ocorrência, a direção da emissora determinou o afastamento imediato do comunicador e a suspensão do programa.
Em nota, a rádio esclareceu que o homem não fazia parte do quadro fixo de colaboradores, mas ocupava um espaço independente na grade de programação.
A emissora também repudiou qualquer forma de violência, especialmente crimes contra crianças e adolescentes, e afirmou que permanece à disposição das autoridades policiais e da Justiça para colaborar com o esclarecimento dos fatos.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito permaneceu à disposição da Justiça após a prisão em flagrante. O caso deverá seguir os trâmites judiciais, com a apuração das circunstâncias da ocorrência.
O crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, ocorre quando há conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A legislação estabelece pena de reclusão de 10 a 18 anos e multa.