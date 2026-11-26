O caso aconteceu na quarta-feira (25) e foi registrado pela Delegacia da 167ª Circunscrição, em Afogados da Ingazeira. A criança havia ido a um estabelecimento comercial para comprar brinquedos, mas não conseguiu concluir a compra porque não tinha dinheiro suficiente.

Um radialista de 73 anos foi preso em flagrante, suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de 10 anos, em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. O idoso teria abordado o menino na rua, na saída de uma loja de brinquedos, e oferecido dinheiro para que entrasse em seu veículo. Uma testemunha percebeu a situação, flagrou o ocorrido e acionou a Polícia Militar.

Ao sair da loja, o menino foi abordado pelo suspeito, que se ofereceu para completar a quantia que faltava. O homem afirmou que o dinheiro estava dentro do carro e convidou a criança a entrar no veículo.

Uma pessoa que passava pelo local percebeu a situação e acionou a Polícia Militar. O radialista foi detido e encaminhado à Delegacia Seccional de Afogados da Ingazeira, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

O Conselho Tutelar do município também esteve presente durante a ocorrência e deverá acompanhar a família da vítima. A criança deverá receber assistência por meio do Conselho Tutelar, do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

O suspeito apresentava um programa independente na Afogados FM, por meio de um horário de programação locado. Após tomar conhecimento da ocorrência, a direção da emissora determinou o afastamento imediato do comunicador e a suspensão do programa.

Em nota, a rádio esclareceu que o homem não fazia parte do quadro fixo de colaboradores, mas ocupava um espaço independente na grade de programação.

A emissora também repudiou qualquer forma de violência, especialmente crimes contra crianças e adolescentes, e afirmou que permanece à disposição das autoridades policiais e da Justiça para colaborar com o esclarecimento dos fatos.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito permaneceu à disposição da Justiça após a prisão em flagrante. O caso deverá seguir os trâmites judiciais, com a apuração das circunstâncias da ocorrência.

O crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, ocorre quando há conjunção carnal ou prática de outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A legislação estabelece pena de reclusão de 10 a 18 anos e multa.

