Reportagem do The New York Times ouviu Marina Lacerda, que deixou o país aos 8 anos, foi abusada na adolescência e que depois recrutou outras garotas para o esquema do bilionário

Marina Lacerda nasceu no Brasil e se mudou para os Estados Unidos ainda criança e foi vítima de Jeffrey Epstein dos 13 aos 17 anos (Reprodução / TV Globo)

Mulheres abusadas na adolescência por Jeffrey Epstein e que, mais tarde, levaram outras meninas até ele travam hoje uma disputa sobre como devem ser classificadas: vítimas, cúmplices ou as duas coisas. A discussão é o tema central de uma reportagem publicada neste domingo (15) pelo jornalista Jen Percy, no jornal americano The New York Times, com base em entrevistas, conversas com outras vítimas e consulta a milhares de páginas dos arquivos do caso.



Uma das entrevistadas é Marina Lacerda, de 37 anos, que deixou o Brasil aos 8 anos para viver com a mãe em Astoria, no Queens, bairro de Nova York, lar de muitas famílias brasileiras. Marina foi levada à casa de Epstein em Manhattan em 2001, aos 13 anos, por uma amiga mais velha, também brasileira, e continuou a frequentá-la até os 17. Marina afirma que agia sob pressão de dinheiro e que ninguém foi forçado por ela. "Eu não levei ninguém para lá à força", declarou.

De acordo com a reportagem, a rede de Epstein dependia das próprias adolescentes. Ele pagava por cada menina nova que uma delas levasse, e quem já estava no círculo passou a procurar outras em salões de manicure, shoppings e boates.

As garotas abordadas tinham, em geral, a mesma situação das recrutadoras, pouco dinheiro, famílias ausentes ou em crise, muitas vezes imigrantes com problemas de documentação. Uma das mulheres ouvidas pelo jornal, que pediu para ser identificada apenas como Lisa, calcula ter abordado até três meninas por dia durante pelo menos sete anos.

Este padrão de recrutamento, segundo a Justiça norte-americana, não se limitou a Nova York. O The New York Times registrou ainda que mais de uma dúzia de meninas da Flórida vieram de uma mesma escola de ensino médio em Palm Beach, cidade onde Epstein também tinha casa, porque as vítimas primárias levavam outras vítimas e assim por diante.

Quem fazia o recrutamento, afirma a reportagem, perdia a posição assim que a recém-chegada passava a falar diretamente com Epstein. Ele também manipulava as adolescentes "umas contra as outras", o que dificultava que se apoiassem na busca por ajuda, uma estratégia de redes de exploração sexual já conhecida pelas autoridades, que consiste em transferir a culpa e a vergonha para as vítimas e, com isso, dificultar a busca por ajuda.

No caso de Marina, o status migratório também foi determinante para a continuidade do abuso. Segundo o relato, Epstein falava tanto da situação de imigrante dela que a menina passou a acreditar que precisava dele para permanecer em solo americano.

Em 2008, quando o FBI apareceu em sua casa pela primeira vez, ela estava no processo de obtenção do green card, o visto de residência permanente, e temia ser deportada. Ela então ligou para Epstein antes mesmo de falar com os agentes.

Um advogado contratado por ele passou a orientar seu depoimento. O advogado, procurado pelo The New York Times, Brendan White, disse ao jornal que agiu no melhor interesse dela e que não se lembra do que foi conversado.

Na época, Epstein já era investigado na Flórida. O seu caso terminou num acordo em que ele se declarou culpado de acusações estaduais menores e cumpriu 13 meses de prisão numa cadeia de condado.

Em troca, os promotores federais deram a ele imunidade contra acusações federais. Esse acordo, contudo, foi considerado posteriormente uma violação da lei americana de direitos das vítimas de crimes.

Epstein foi preso novamente em 2019 e morreu na cela cerca de um mês depois. Sua ex-parceira, Ghislaine Maxwell, acusada de ajudá-lo a abusar de menores, também foi presa. Marina voltou a ser procurada pelo FBI nesse período e aparece na acusação do Ministério Público americano como "Vítima Menor nº 1". Ela contou aos agentes sobre outras meninas e teve de avisá-las de que seriam procuradas, o que provocou reações de raiva entre as amigas.

O medo de ser tratada como criminosa é um dos pontos centrais do relato da brasileira, que recorda, na reportagem, o caso de Haley Robson, que levou cerca de 20 garotas a Epstein na Flórida. A polícia chegou a pedir um mandado de prisão contra ela em 2006, e o seu nome ainda foi divulgado como cúmplice, o que gerou ameaças de morte que continuam até os dias de hoje.

Esse entendimento sobre a o papel de cúmplice sobreposto à posição de vítima ganha força também junto a congressistas. A deputada federal Anna Paulina Luna, republicana da Flórida, por exemplo, disse que "vítimas que completam 18 anos e seguem recrutando deixam de ser vítimas". A deputada Nancy Mace, republicana da Carolina do Sul, por sua vez, afirmou sobre o caso Robson que "uma mulher adulta que recruta menores não é uma vítima".

Ouvida pelo The New York Times, a terapeuta Randee Kogan, que atende vítimas de Epstein desde a investigação em Palm Beach, no entanto, rejeita esse recorte por idade. "Não é assim que a psicologia funciona", disse ao jornal. Segundo ela, completar 18 anos não torna alguém menos vulnerável à manipulação.

Essa discordância sobre a culpa atravessa inclusive o próprio grupo de vítimas dos abusos de Epstein. Danielle Bensky, que hoje atua como instrutora de dança em Nova Jersey, diz que foi levada a Epstein por Marina em 2004, aos 17 anos. Em um evento em Nova York neste ano, descreveu-se por escrito como vítima de tráfico de pessoas.

Marina se ofendeu ao ler o relato, e quando as duas se reencontraram em setembro de 2025, numa coletiva de imprensa em Washington, que cobrava a divulgação dos arquivos do caso, Marina perguntou se tinha sido ela a levar Danielle. Danielle disse que não, para protegê-la, mas, em fevereiro, ao ler os documentos divulgados, a brasileira reconheceu a sua atuação.

Lisa e a amiga Lindsay, que também usa apelido, descrevem uma ambiguidade parecida. Lisa diz que, olhando para trás, "aliciava", mas que ela e as amigas não viam alternativa, porque recusar significava ir para a rua. Lindsay escreveu a meninas que levou até Epstein para pedir desculpas.

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Consequências

Algumas mulheres que foram recrutadas pediram a Lisa que assinasse declarações confirmando que as levou a Epstein, para reforçar pedidos de indenização no programa de compensação ligado ao espólio dele, mas ela afirmou ter medo de assinar. Depois que os nomes das vítimas/aliciadoras apareceram em arquivos sem censura, ela e Lindsay passaram a ser assediadas. Este ano, por exemplo, a casa de Lisa foi alvejada com pedras, que chegaram a quebrar janelas.

Marina por sua vez, afirma que apagou da memória boa parte do que viveu e que só chorou ao se lembrar de Epstein em setembro, depois de cerca de um ano de terapia. A filha dela, que está com 13 anos, a ajuda a entender o que sentia na mesma idade. Sobre a resistência de parte do público em reconhecê-la como vítima, ela disse: "Acho que vai levar muito tempo para todos aceitarem que nos ajudamos mutuamente."

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, com revisão e edição humana.