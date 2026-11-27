Uma das principais mudanças, divulgadas pelo Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), será na Avenida Norte. A parada localizada em frente à Escola Profissionalizante Dom Bosco, antes do Largo Dom Luiz, será reservada às seguintes linhas:

Quem pretende participar da Festa do Morro da Conceição e utilizar o transporte público precisa ficar atento às mudanças na operação dos ônibus. A partir das 17h desta quinta-feira (27), algumas linhas que circulam pela Zona Norte do Recife terão pontos de embarque modificados. Também estão previstas alterações de percurso e funcionamento especial do Terminal Integrado da Macaxeira. A operação segue até 8 de dezembro.

641 – TI Macaxeira/Encruzilhada;

645 – TI Macaxeira (Avenida Norte);

622 – Vasco da Gama (Cruz Cabugá), até as 17h de 4 de dezembro.

Os passageiros das outras linhas deverão utilizar uma nova parada, instalada em frente ao imóvel de número 5.924, depois do Largo Dom Luiz. O local receberá os ônibus das linhas:

330 – Casa Amarela/CDU (Avenida Caxangá);

517 – Córrego do Inácio;

612 – Morro da Conceição (Cruz Cabugá);

621 – Alto Treze de Maio (Príncipe);

622 – Vasco da Gama (Cruz Cabugá), a partir das 17h de 4 de dezembro;

623 – Vasco da Gama (João de Barros);

624 – Brejo (Conde da Boa Vista);

631 – Nova Descoberta (Cabugá);

632 – Alto do Refúgio (Cabugá);

642 – Guabiraba (Córrego do Jenipapo);

644 – Largo do Maracanã (Conde da Boa Vista).

Mudanças no Morro da Conceição

A circulação de ônibus na parte alta do bairro também poderá sofrer alterações. As linhas 612 (Morro da Conceição/Cruz Cabugá) e 613 (Morro da Conceição/Bacurau) poderão deixar seus terminais habituais temporariamente e passar a operar na Praça Dom Luís ou na Rua Pedro Allain, em Casa Amarela, próximo à Retífica Padrão.

A decisão dependerá das condições de circulação. Caso a CTTU bloqueie os acessos ao Morro ou o volume de pessoas impeça a passagem dos coletivos, o remanejamento poderá ser realizado.

Se os ônibus forem transferidos para a Rua Pedro Allain, haverá mudanças nos dois sentidos. Para quem segue do subúrbio em direção à cidade, o embarque será feito na própria rua, com acesso posterior à Avenida Norte.

No sentido contrário, os veículos passarão pela Avenida Norte, ruas Rosália Cisneiros, Luiz Cesário de Melo, Vasco da Gama e Padre Lemos, até chegar à Rua Pedro Allain. O Grande Recife solicitará à CTTU que a via tenha sentido temporariamente invertido, no trecho entre a Rua Padre Lemos e a Avenida Norte.

Outra alteração ocorrerá na linha 622. Entre 17h do dia 4 e 8 de dezembro, o ônibus deixará de passar pelas ruas Itacoatiara e Dois de Fevereiro, no sentido cidade/subúrbio. O percurso será feito pelas ruas Rosália Cisneiros e Luiz Cesário de Melo, com acesso à Rua Vasco da Gama.

Macaxeira terá ônibus durante toda a madrugada

O Terminal Integrado da Macaxeira ficará aberto durante toda a madrugada entre os dias 7 e 8 de dezembro. Para atender aos passageiros, cinco linhas terão partidas programadas em horários especiais:

202 – TI Barro/TI Macaxeira (Várzea): 3h30 e 4h.

207 – TI Barro/TI Macaxeira (BR-101): 0h01, 0h30, 1h, 1h30, 2h, 2h30, 3h, 3h30 e 4h.

2490 – TI Camaragibe/TI Macaxeira: 0h, 0h40, 1h20, 2h, 2h40, 3h20, 4h e 4h40.

1906 – TI Pelópidas/TI Macaxeira: 1h, 2h, 3h e 4h. O retorno será feito na BR-101, no cruzamento com a Rua Capitão José Primo, em Abreu e Lima.

645 – TI Macaxeira (Avenida Norte): viagens em direção ao Centro às 1h, 2h e 3h, pela empresa CSR, e às 1h30, 2h30 e 3h30, pela GLO.

Letreiro terá mensagem da festa

De 28 de novembro a 8 de dezembro, parte dos ônibus escalados para atender ao público poderá exibir a mensagem “FESTA DO MORRO” nos painéis eletrônicos.

A medida envolve coletivos das empresas Borborema, Consórcio Conorte, Caxangá, Consórcio Recife de Transportes, Metropolitana, Transportadora Globo e Mobibrasil.

Os horários e trajetos podem ser consultados na plataforma Rumo.

