Quem pretende participar da Festa do Morro da Conceição e utilizar o transporte público precisa ficar atento às mudanças na operação dos ônibus. A partir das 17h desta quinta-feira (27), algumas linhas que circulam pela Zona Norte do Recife terão pontos de embarque modificados. Também estão previstas alterações de percurso e funcionamento especial do Terminal Integrado da Macaxeira. A operação segue até 8 de dezembro.
Uma das principais mudanças, divulgadas pelo Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), será na Avenida Norte. A parada localizada em frente à Escola Profissionalizante Dom Bosco, antes do Largo Dom Luiz, será reservada às seguintes linhas:
641 – TI Macaxeira/Encruzilhada;
645 – TI Macaxeira (Avenida Norte);
622 – Vasco da Gama (Cruz Cabugá), até as 17h de 4 de dezembro.
Os passageiros das outras linhas deverão utilizar uma nova parada, instalada em frente ao imóvel de número 5.924, depois do Largo Dom Luiz. O local receberá os ônibus das linhas:
330 – Casa Amarela/CDU (Avenida Caxangá);
517 – Córrego do Inácio;
612 – Morro da Conceição (Cruz Cabugá);
621 – Alto Treze de Maio (Príncipe);
622 – Vasco da Gama (Cruz Cabugá), a partir das 17h de 4 de dezembro;
623 – Vasco da Gama (João de Barros);
624 – Brejo (Conde da Boa Vista);
631 – Nova Descoberta (Cabugá);
632 – Alto do Refúgio (Cabugá);
642 – Guabiraba (Córrego do Jenipapo);
644 – Largo do Maracanã (Conde da Boa Vista).
Mudanças no Morro da Conceição
A circulação de ônibus na parte alta do bairro também poderá sofrer alterações. As linhas 612 (Morro da Conceição/Cruz Cabugá) e 613 (Morro da Conceição/Bacurau) poderão deixar seus terminais habituais temporariamente e passar a operar na Praça Dom Luís ou na Rua Pedro Allain, em Casa Amarela, próximo à Retífica Padrão.
A decisão dependerá das condições de circulação. Caso a CTTU bloqueie os acessos ao Morro ou o volume de pessoas impeça a passagem dos coletivos, o remanejamento poderá ser realizado.
Se os ônibus forem transferidos para a Rua Pedro Allain, haverá mudanças nos dois sentidos. Para quem segue do subúrbio em direção à cidade, o embarque será feito na própria rua, com acesso posterior à Avenida Norte.
No sentido contrário, os veículos passarão pela Avenida Norte, ruas Rosália Cisneiros, Luiz Cesário de Melo, Vasco da Gama e Padre Lemos, até chegar à Rua Pedro Allain. O Grande Recife solicitará à CTTU que a via tenha sentido temporariamente invertido, no trecho entre a Rua Padre Lemos e a Avenida Norte.
Outra alteração ocorrerá na linha 622. Entre 17h do dia 4 e 8 de dezembro, o ônibus deixará de passar pelas ruas Itacoatiara e Dois de Fevereiro, no sentido cidade/subúrbio. O percurso será feito pelas ruas Rosália Cisneiros e Luiz Cesário de Melo, com acesso à Rua Vasco da Gama.
Macaxeira terá ônibus durante toda a madrugada
O Terminal Integrado da Macaxeira ficará aberto durante toda a madrugada entre os dias 7 e 8 de dezembro. Para atender aos passageiros, cinco linhas terão partidas programadas em horários especiais:
202 – TI Barro/TI Macaxeira (Várzea): 3h30 e 4h.
207 – TI Barro/TI Macaxeira (BR-101): 0h01, 0h30, 1h, 1h30, 2h, 2h30, 3h, 3h30 e 4h.
2490 – TI Camaragibe/TI Macaxeira: 0h, 0h40, 1h20, 2h, 2h40, 3h20, 4h e 4h40.
1906 – TI Pelópidas/TI Macaxeira: 1h, 2h, 3h e 4h. O retorno será feito na BR-101, no cruzamento com a Rua Capitão José Primo, em Abreu e Lima.
645 – TI Macaxeira (Avenida Norte): viagens em direção ao Centro às 1h, 2h e 3h, pela empresa CSR, e às 1h30, 2h30 e 3h30, pela GLO.
Letreiro terá mensagem da festa
De 28 de novembro a 8 de dezembro, parte dos ônibus escalados para atender ao público poderá exibir a mensagem “FESTA DO MORRO” nos painéis eletrônicos.
A medida envolve coletivos das empresas Borborema, Consórcio Conorte, Caxangá, Consórcio Recife de Transportes, Metropolitana, Transportadora Globo e Mobibrasil.
Os horários e trajetos podem ser consultados na plataforma Rumo.