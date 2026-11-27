De acordo com a gestora, o investimento é de R$ 25 milhões para a compra de materiais esportivos de todas as 1.085 unidades de ensino distribuídas por todas as regiões do estado. “Desde de 2024 que todas as unidades de ensino recebem um kit escolar. A entrega de hoje é para o ano letivo de 2027, e esse kit vai chegar em todas as 1.085 escolas", firmou Krause.

A governadora de Pernambuco em exercício, Priscila Krause (PSD), realizou, nesta sexta-feira (27), a entrega simbólica dos kits esportivos escolares destinados ao ano letivo de 2027. A cerimônia ocorreu na Escola Técnica Estadual (ETE) Almirante Soares Dutra, localizada no bairro de Santo Amaro, no Recife.

Renovados a cada dois anos, desde 2024, os kits desta edição chegam com 62 itens, para prática de diferentes modalidades esportivas e atividades recreativas, como bolas de basquete, futsal, handebol e voleibol, além de raquetes, redes, coletes, cones, colchonetes, tatames, bastões para ginástica e jogos de xadrez. “Esse ano, a gente aumentou a quantidade de itens e também o tipo de modalidades que chegam para os alunos poderem fazer as atividades físicas”, destacou.

Os materiais vão apoiar as aulas de Educação Física, os treinamentos e as competições escolares, ampliando as oportunidades de participação dos estudantes nas atividades esportivas.

Para o secretário executivo de Esportes do Estado, Marcos Nunes, a valorização do esporte dentro da educação estimula a qualidade de vida e a sociabilidade dos alunos. “A prática da atividade física promove estilos de vida mais saudáveis, estimula a socialização, a interação entre as pessoas, o senso de coletividade, responsabilidade e disciplina. O esporte consegue agregar e trazer para dentro da educação integral diversos valores”, declarou.

O estudante Ezequias Antônio, aluno da ETE Almirante Soares Dutra, agradeceu pela iniciativa. “Esses equipamentos renovam nossa motivação e fortalecem ainda mais a vivência escolar”, destacou.