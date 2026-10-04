Veja quem são os 49 deputados estaduais eleitos em Pernambuco; Dani Portela é a mais votada

Progressistas cai de 10 para sete e perde a liderança, e o Podemos elege seis. Dos 49 eleitos, 31 já exercem mandato, uma renovação de apenas 37%

Plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco (RAFAEL VIEIRA/DP FOTO)

Com 100% das urnas apuradas, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado apresentou os 49 escolhidos pelos pernambucanos para o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa (Alepe) a partir de fevereiro de 2027. A deputada estadual Dani Portela, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi a mais votada para a Casa, com 146.123 votos (2,78% dos votos válidos).



O Progressistas (PP), que tem a maior bancada na composição atual (atualmente com dez), passa a ter sete deputados. O PSB cresce duas cadeiras, enquanto o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e o Avante passam a ter representante na Casa.

A nova Alepe contará com nove mulheres entre os 49 eleitos, duas a mais que na atual legislatura. Dos 49, 31 já exercem mandato na Casa e 18 são novos, uma renovação de 37%.

Entre os atuais deputados estaduais que não permanecem na casa para mais um mandato estão Doriel Barros (PT), Romero Albuquerque (PP), Edson Vieira e Mário Ricardo (Podemos) e Júnior Matuto (Republicanos).

Os eleitos por partido:

Partido Socialista Brasileiro (PSB): nove deputados eleitos, contra sete na composição atual.

Foram eleitos: Batista Cabral, Bruno Marques, Cayo Albino, Eriberto Filho, Francismar, Maria Arraes, Rodrigo Farias, Romerinho Jatobá e Sileno.

Partido Social Democrático (PSD): manterá o número de deputados, com nove deputados.

Foram eleitos: Aglailson Victor, Andréa Medeiros, Antonio Moraes, Débora Almeida, Fábio Aragão, Janjão, Jarbas Filho, Joãozinho Tenório e Zé de Irmã Teca.

Progressistas (PP): sete deputados eleitos, contra 10 da bancada atual.

Foram eleitos: Adalto Santos, Dannilo Godoy, France Hacker, Gleide Ângelo, Kaio Maniçoba, Pastor Júnior Tércio e Roberta Arraes.

Podemos: seis deputados eleitos, contra sete do mandato atual.

Foram eleitos: Fabrizio Ferraz, Gilson Machado Filho, Gustavo Gouveia, Jeferson Timóteo, Luciano Duque e Wanderson Florencio.

Partido dos Trabalhadores (PT): cinco deputados eleitos, como na composição atual.

Foram eleitos: Breno Araújo, Dani Portela, João Paulo Costa, João Paulo do PT e Professora Ivete Caetano.

Partido Verde (PV): três deputados eleitos, mesmo número da bancada atual.

Foram eleitos: Joaquim Lira, João de Nadegi e Lara Santana.

Partido Liberal (PL): três deputados, mesmo número da composição atual.

Foram eleitos: Abimael Santos, André Ferreira e Coronel Feitosa.

Movimento Democrático Brasileiro (MDB): dois deputados, como na composição atual.

Foram eleitos: Álvaro Porto (presidente da Casa) e Emerson Freitas.

União Brasil: manterá o mesmo número atual, com um deputado: Antonio Coelho.

Partido Comunista do Brasil (PCdoB): foi eleito um deputado; atualmente não tem representante na Casa. O eleito foi Vini Castello.

Republicanos: um deputado, como na composição atual: Jobson Almeida.

Avante: elegeu um deputado; na atual composição, não possui representante. Elegeu Sebastião Oliveira.

Partido Novo: um deputado, como na composição atual: Renato Antunes (que passou ao partido na janela partidária e é seu único representante na Casa).

Os mais votados

Dani Portela (PT) foi a mais votada, com 146.123 votos, 2,78% dos votos válidos. Ela deixou o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e se filiou ao PT na janela partidária deste ano, período em que parlamentares podem trocar de legenda sem perder o mandato.

Em seguida, aparecem Gilson Machado Filho (Podemos), com 132.322 votos (2,52%), André Ferreira (PL), com 118.868 (2,26%), Lara Santana (PV), com 104.652 (1,99%), e Gustavo Gouveia (Podemos), com 88.742 (1,69%).

O deputado eleito com menos votos foi Renato Antunes (Novo), com 32.200 (0,61%). O presidente da Alepe, Álvaro Porto (MDB), conseguiu a reeleição, com 53.473 votos (1,02%).

Quem sobe e quem desce de cargo

A deputada federal Maria Arraes (PSB) faz o caminho inverso ao de Rosa Amorim (PT): deixa a Câmara dos Deputados, em Brasília, e foi eleita para a Alepe. Rosa Amorim, deputada estadual desde 2023, foi eleita deputada federal e deixa a Assembleia ao assumir na Câmara, em fevereiro de 2027.

Quem ganhou e quem perdeu cadeiras

O PP, que conta com 10 deputados na composição atual, perderá o posto de maior bancada da Casa. Passará a ter sete em 2027. O Podemos também perde uma cadeira, de sete para seis.

O PSB teve o maior avanço, de sete para nove, e empata com o PSD na liderança.

O PCdoB e o Avante, que não tinham deputado estadual na composição atual, passam a ter um cada.

PSD, PT, PV, PL, MDB, União Brasil, Republicanos e Novo mantêm o número de cadeiras.

Balanço por partido, da composição atual para a nova*:

PSB: 7 para 9

PSD: 9 para 9

PP: 10 para 7

Podemos: 7 para 6

PT: 5 para 5

PV: 3 para 3

PL: 3 para 3

MDB: 2 para 2

União Brasil: 1 para 1

PCdoB: 0 para 1

Republicanos: 1 para 1

Avante: 0 para 1

Novo: 1 para 1

* A comparação considera a composição da Alepe após a janela partidária encerrada em 3 de abril de 2026 e o resultado apurado pelo TSE. Foram 28 trocas entre os 49 deputados e, por isso, a bancada de vários partidos hoje difere da que saiu das urnas em 2022.







