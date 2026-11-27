Um homem suspeito de assaltar uma farmácia no município de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, foi capturado por policiais militares horas após a ação criminosa. Ele foi localizado no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes. No veículo utilizado pelo grupo, foram encontradas 16 caixas com 64 ampolas de Mounjaro, além de R$ 1.465 em espécie. Dois suspeitos continuam foragidos.

Após receber informações de que criminosos teriam assaltado uma farmácia e seguido em direção ao Recife, policiais militares do 25º BPM localizaram o veículo na BR-232, nas proximidades do Curado II.

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), os policiais deram ordem de parada, mas o condutor fugiu. Durante a perseguição, o carro colidiu com uma motocicleta.

“Os três ocupantes tentaram fugir a pé e dois deles efetuaram disparos contra o efetivo, que reagiu à agressão. Um suspeito foi capturado, enquanto os outros dois conseguiram escapar em direção a uma área de mata”.

No veículo, foram encontradas 16 caixas contendo 64 ampolas de Mounjaro e R$ 1.465 em espécie. Também foi constatado que o automóvel utilizado na ação circulava com placa clonada.

O suspeito, o veículo e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Prazeres.