Quadrilha especializada em roubo de carros na Zona Sul do Recife é desarticulada em operação da Polícia Civil

Grupo atuava com violência e armas de fogo nos bairros de Boa Viagem e Imbiribeira. Dois suspeitos foram detidos após troca de tiros e colisão na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Zona Sul do Recife

Grupo atuava realizando assaltos à mãe armada (Foto: Reprodução/Polícia Civil)

Um grupo suspeito de roubar cinco veículos à mão armada na Zona Sul do Recife desde outubro foi desarticulado em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) na noite de terça-feira (10), no bairro da Imbiribeira. As informações foram detalhadas pela corporação nesta quarta-feira (11). Na ação, um homem de 21 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi apreendido.

A organização atuava de forma violenta e fazia uso de armas de fogo para praticar os assaltos, segundo o delegado titular da Delegacia do Ipsep e responsável pelas investigações, Bruno de Ugalde. O primeiro roubo ocorreu em 17 de outubro, quando o grupo subtraiu um Renault Sandero. O automóvel teve a placa adulterada e passou a ser utilizado pela quadrilha para cometer outros crimes na mesma região.

Após o primeiro assalto, o grupo roubou um Jeep Renegade, um Honda HR-V, um Toyota Yaris e uma motocicleta. Outro Jeep Renegade também foi alvo de uma investida, mas a vítima conseguiu fugir. Na ocasião, os criminosos chegaram a atirar contra o veículo.

"Com a informação, conseguimos encontrar esse HR-V em deslocamento nas imediações da Avenida Mascarenhas de Moraes e realizamos a abordagem. Três equipes da Polícia Civil participaram da ação", afirmou Ugalde em entrevista coletiva realizada na sede da Polícia Civil, no centro do Recife, nesta quarta-feira (11).

Ação

Durante a abordagem policial, que aconteceu na Avenida Mascarenhas de Moraes, os suspeitos reagiram e efetuaram disparos contra os agentes, explicou o delegado. Em seguida, colidiram o automóvel contra uma viatura da polícia e o carro de um terceiro condutor antes de tentar fugir a pé.

Os policiais revidaram e atingiram o motorista do grupo, que conseguiu fugir do local e segue foragido.

"Foram detidos dois indivíduos, mas confirmamos a participação de um terceiro, o que caracteriza a associação criminosa. O maior de idade responderá também por corrupção de menores, e o terceiro suspeito segue sendo procurado", destacou o delegado.

Perfil dos suspeitos

Um dos detidos é um homem de 21 anos, que não teve o nome divulgado. Baleado na coxa, ele está internado sob custódia no Hospital da Restauração (HR), no Derby. O suspeito acumula passagens pela polícia por tráfico de drogas e infrações enquadradas na Lei Maria da Penha.

“Ele foi preso no passado e posto em liberdade. Este ano, foi preso no dia 8, salvo engano, e 20 dias depois acabou solto novamente”, afirmou o delegado.

O adolescente apreendido é natural de Gameleira, na Mata Sul de Pernambuco. Ele foi encaminhado para a Unidade de Atendimento Inicial (Uniai), órgão do sistema socioeducativo vinculado à Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase).

Segundo a polícia, o jovem estava desaparecido de casa há dois meses e preferiu não prestar declarações aos agentes.

O suspeito foragido já foi identificado pela Polícia Civil e é alvo de buscas. A arma de fogo utilizada pelo trio ainda não foi localizada.