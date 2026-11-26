A iniciativa faz parte de uma estratégia para ampliar a recuperação de aparelhos e interromper a circulação de celulares de origem criminosa. Além das abordagens policiais, o trabalho envolve a identificação de pessoas que estão utilizando dispositivos com restrição por roubo ou furto. Por meio de uma busca ativa, a Polícia Civil entra em contato com esses usuários e solicita que procurem uma delegacia para fazer a entrega voluntária do equipamento.

Cerca de 400 celulares roubados ou furtados estão sendo devolvidos aos seus proprietários nesta quinta-feira (26), em Pernambuco. A ação, realizada pela Polícia Civil, integra a operação nacional Última Chamada, coordenada pelo Ministério da Justiça, e ocorre na sede da Secretaria de Defesa Social (SDS), no Recife, além de delegacias da capital, da Região Metropolitana e do interior do estado.

Segundo o delegado geral da polícia Civil de Pernambuco, Felipe Monteiro, a medida também busca alcançar pessoas que compraram aparelhos sem saber que eles eram produtos de crime. Nesses casos, a orientação é que o atual possuidor entregue o celular espontaneamente para que o equipamento possa retornar ao verdadeiro dono.

“É uma ação um pouco diferente porque existe uma ação anterior da Polícia Civil, que é uma busca ativa. A gente consegue entrar em contato com pessoas que muitas vezes estão de posse de um aparelho produto de crime e não têm conhecimento. A ideia é que procurem uma delegacia e entreguem esse bem de forma voluntária, mostrando boa-fé”, explicou.

Após a devolução do aparelho à polícia, o proprietário é comunicado e precisa comparecer à unidade policial com documento de identificação e comprovação de propriedade para receber o telefone. O delegado ressaltou que o registro da ocorrência é indispensável para que o dispositivo seja identificado como produto de roubo ou furto.

“Ele só consegue saber se o objeto ou o celular é roubado ou furtado com o registro da ocorrência. Então, é muito importante que qualquer pessoa que tenha sido vítima de um crime registre o boletim de ocorrência, seja numa delegacia física, seja pela Delegacia pela Internet”, destacou.

Mais de 1 milhão de celulares cadastrados

O programa Alerta Celular é outra ferramenta utilizada pelas forças de segurança para localizar os aparelhos. A plataforma permite que o cidadão cadastre previamente os dados do telefone e, em caso de roubo ou furto, emita um alerta após registrar o boletim de ocorrência.

De acordo com o gerente de Análise Criminal e Estatística da SDS, Phillip César, Pernambuco já ultrapassou 1 milhão de aparelhos cadastrados desde o início do programa. No mesmo período, mais de 90 mil celulares foram recuperados. Somente em 2026, aproximadamente 6 mil dispositivos foram localizados.

“Os avanços são significativos. A gente já tem hoje no nosso banco de dados mais de 1 milhão de aparelhos cadastrados. Desde o início do programa, já foram mais de 90 mil aparelhos recuperados. Só este ano foram 6 mil”, afirmou.

Para o gerente, o cadastro antecipado aumenta as possibilidades de recuperação porque permite que os policiais consultem a situação do aparelho durante abordagens.

“Às vezes, no momento em que sofre um crime, a pessoa não tem todos os dados do celular. Uma vez que você já tem esse banco de dados e cadastrou previamente as informações, se sofrer algum tipo de crime, vai ao site do Alerta Celular e gera um alerta. Em qualquer abordagem policial, o agente pode consultar se aquele aparelho tem algum tipo de problema ou restrição”, explicou.

Phillip também destacou o trabalho de identificação dos atuais usuários dos aparelhos. A estratégia de envio de mensagens busca estimular a devolução voluntária e evitar que pessoas que adquiriram celulares sem conhecimento da origem criminosa permaneçam com os equipamentos.

Apesar dos resultados, o gerente ressaltou que a expectativa é que a necessidade de recuperação de celulares diminua com a redução dos crimes patrimoniais. Segundo ele, Pernambuco registra queda nos crimes violentos contra o patrimônio há mais de cinco anos.

Alívio para quem recuperou o aparelho

Entre os beneficiados pela ação está Bernita Costa, de 39 anos, que teve o celular levado durante um assalto no fim de maio. Na ocasião, ela voltava de uma perícia do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ficou especialmente preocupada com as informações e os aplicativos armazenados no aparelho, que utilizaria para acompanhar o resultado do atendimento.

Ela registrou o boletim de ocorrência pela internet no mesmo dia, mas não acreditava que voltaria a ter o telefone.

“Minha expectativa era nenhuma. É um alívio, porque a gente trabalha tanto para conseguir ter as coisas da gente e chega um mau elemento armado para levar e tirar o que a gente tem. No dia foi bem frustrante”, relatou.

A vítima contou que o desespero inicial não foi apenas pela perda do equipamento, mas também pela dificuldade de acessar os serviços digitais. “Meu desespero não foi nem pelo celular, foi pelo aplicativo do INSS, o Gov.br, tudo que estava nele. Eu não ia ter como ver o resultado da perícia. Foi bem complicado para mim naquele dia”, lembrou.

O aparelho foi devolvido com a tela quebrada e desligado. Bernita ainda precisaria verificar se estava funcionando e avaliar o conserto.

Outra pessoa que recuperou o telefone foi Carlos Vasconcelos, de 32 anos. O aparelho havia sido levado durante uma prévia de Carnaval na Rua da Aurora, no Recife, no início do ano. Mesmo após fazer o procedimento do Alerta Celular, ele não tinha muita esperança de encontrar o equipamento.

“Sinceramente, não tinha expectativa. A gente faz o protocolo do Alerta Celular, mas a expectativa era bem baixa”, contou. Agora, apesar de já ter comprado outro telefone, pretende voltar a utilizar o aparelho recuperado.

O motorista de cargas especiais Hélio Bezerra dos Santos também recebeu o celular levado durante um furto na região da Boa Vista, no Centro do Recife. Ele contou que caminhava após sair de uma consulta odontológica quando sentiu uma pessoa esbarrar nele. Pouco depois, percebeu que o telefone havia desaparecido do bolso de trás da bermuda.

Diferentemente dos outros beneficiados, Hélio não conhecia o Alerta Celular e havia registrado apenas o boletim de ocorrência. Meses depois, recebeu uma mensagem pelo WhatsApp com orientações para buscar o equipamento. Como não tinha mais a nota fiscal, precisou entrar em contato com a loja onde havia comprado o aparelho para conseguir uma segunda via do documento.

“Eu nem me lembrava mais desse celular. Quando chegou a mensagem, com as informações de que tinha que ir em determinado horário e levar o documento ou a caixa do aparelho, eu não tinha mais nada porque fazia muito tempo. Mas liguei para a loja, que prontamente me mandou a segunda via da nota fiscal, e vim recuperar o aparelho”, contou.

Surpreso com a restituição, ele destacou a importância de registrar a ocorrência, mesmo quando não há expectativa de recuperar o bem. “Se não fosse o BO que eu tivesse produzido, eu não estaria com o celular. Até agora não caiu a ficha, porque eu não tinha expectativa nenhuma de aparecer esse aparelho”, afirmou.

Como cadastrar

O cadastro no Alerta Celular pode ser feito pela internet, com os dados do aparelho. Em caso de roubo ou furto, a vítima deve registrar o boletim de ocorrência e emitir o alerta na plataforma. O procedimento permite que as forças de segurança consultem a situação do telefone durante fiscalizações e abordagens, facilitando a identificação e a devolução ao proprietário.

