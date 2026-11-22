Encontro nacional de corretores de imóveis será realizado no Recife na próxima quarta-feira (26), com discussões sobre regulamentação e fiscalização da atividade

Evento acontece no Novotel Recife Marina, no bairro de São José, área central da capital pernambucana (Foto: Divulgação)

Pernambuco contabiliza 15.651 registros ativos de pessoas físicas e jurídicas vinculadas à atividade de corretagem imobiliária, segundo dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI-PE). O número corresponde a cerca de 64% dos 24.381 registros acumulados pela instituição. Os indicadores serão apresentados em meio à realização de um encontro nacional da categoria, que reunirá representantes de diferentes estados no Recife, entre os dias 24 e 26 de novembro.

A programação terá como principal atividade a Plenária Federal do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI), marcada para a próxima quinta-feira (26), no Novotel Recife Marina, no bairro de São José, área central da capital pernambucana. O encontro será dedicado à discussão de questões relacionadas à regulamentação profissional, à fiscalização do exercício da atividade e à segurança das negociações imobiliárias.

A reunião contará com conselheiros federais, presidentes e dirigentes dos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis de diferentes regiões do país. As discussões também deverão contemplar questões administrativas e institucionais relacionadas ao funcionamento do sistema COFECI-CRECI.

Em Pernambuco, a fiscalização da atividade é realizada tanto na Região Metropolitana do Recife quanto no interior do estado, com atuação em municípios como Caruaru, no Agreste, e Petrolina, no Sertão. O conselho também mantém iniciativas de qualificação profissional, incluindo 16 cursos gratuitos de ensino a distância, com conteúdos sobre avaliação imobiliária, documentação, inteligência artificial, negociação e compliance.

Participação feminina

A presença das mulheres na corretagem imobiliária também integra o cenário apresentado pelo conselho. Nos últimos cinco anos, elas responderam, em média, por 43% dos novos ingressos na atividade em Pernambuco, conforme levantamento da instituição.

O avanço da participação feminina ocorre em uma categoria cujo conselho regional passou a ser presidido, pela primeira vez, por uma mulher em 2025. À frente do CRECI-PE desde agosto daquele ano, Zélia Pereira assumiu o cargo após mais de três décadas de atuação no mercado imobiliário.

A dirigente também desenvolve iniciativas voltadas à capacitação e à ampliação das redes de relacionamento profissional entre mulheres, a exemplo do projeto Mulheres Corretoras Arretadas.

Para Zélia, a realização da plenária nacional no Recife representa uma oportunidade de discutir os desafios enfrentados pelos profissionais do setor.

“Receber representantes de todo o Brasil para discutir o futuro da nossa profissão é uma demonstração da importância de Pernambuco no cenário imobiliário nacional”, afirmou.

Nova sede

A programação também marcará a inauguração da nova sede do CRECI-PE, prevista para quinta-feira (26), às 15h30, na Rua Capitão José da Luz, na Ilha do Leite, área central do Recife.

O edifício de oito andares passou por um processo de modernização e deverá concentrar atividades administrativas, atendimento aos profissionais e espaços destinados a reuniões, palestras e capacitações.

A entrega ocorre no ano em que o conselho completa 64 anos de atuação em Pernambuco.

Antes da plenária, a agenda nacional terá reuniões dos conselheiros federais, dos presidentes dos conselhos regionais e da Integração Feminina do Sistema COFECI-CRECI, previstas para quarta-feira (25). O encontro deliberativo será realizado na manhã seguinte, a partir das 8h30.