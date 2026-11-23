Projeção da inflação é de alta de 4,9% para 5,3%, enquanto a do PIB reduziu de 2% para 1,9%

2026-07-10 - Brasília - dinheiro, moeda, real, reais, cédula, cédulas, nota, notas, moeda brasileira, dinheiro brasileiro, inflação, inflação alta, deflação, economia, economia brasileira, mercado, mercado financeiro, finanças, finanças pessoais, orçamento, orçamento doméstico, renda, renda familiar, salário, salário mínimo, remuneração, vencimento, pagamento, poder de compra, custo de vida, custo dos alimentos, aumento de preços, alta dos preços, carestia, desvalorização, valorização, perda do poder de compra, crise econômica, recessão, crescimento econômico, consumo, consumidor, compras, supermercado, cesta básica, despesas, gastos, contas, contas a pagar, boletos, dívida, dívidas, endividamento, inadimplência, poupança, economia doméstica, investimento, investimentos, aplicações financeiras, juros, taxa de juros, taxa Selic, Banco Central, crédito, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, débito, PIX, transferência bancária, banco, instituição financeira, orçamento familiar, planejamento financeiro, reserva de emergência, patrimônio, riqueza, patrimônio líquido, capital, capital financeiro, lucro, prejuízo, receita, despesa, balanço financeiro, impostos, tributos, tributação, imposto de renda, arrecadação, arrecadação fiscal, carga tributária, imposto, taxa, tarifas, câmbio, dólar, euro, cotação, câmbio flutuante, desvalorização cambial, valorização cambial, moeda estrangeira, inflação acumulada, índice de preços, IPCA, INPC, IGP-M, poder aquisitivo, renda per capita, desenvolvimento econômico, estabilidade econômica, política monetária, política fiscal, oferta, demanda, produtividade, consumo consciente, educação financeira, planejamento financeiro, equilíbrio financeiro, independência financeira, riqueza, prosperidade, orçamento público, gastos públicos, contas públicas, déficit, superávit, tesouro nacional, moeda forte, moeda fraca, liquidez, circulação de dinheiro, sistema financeiro, mercado de trabalho, emprego, desemprego, carteira assinada, trabalhador, aposentadoria, previdência, benefício social, auxílio, transferência de renda, rendimento, ganho financeiro, remuneração mensal, custo operacional, inflação dos alimentos, inflação dos combustíveis, preço, preços, etiqueta de preço, etiqueta, etiqueta de supermercado, etiqueta promocional, desconto, promoção, oferta especial, liquidação, varejo, atacado, comércio, comércio eletrônico, e-commerce, consumidor final, varejista, atacadista. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O Ministério da Fazenda aumentou a projeção da inflação e reduziu o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2026. As informações constam no Boletim Macrofiscal, publicado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) nesta segunda-feira (23).

A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 aumentou de 4,9% para 5,3% - a estimativa supera em 0,80 ponto porcentual o teto da meta de inflação, de 4,5%. A projeção da SPE para a inflação deste ano supera a mediana do mercado no último boletim Focus, divulgado nesta manhã, que indica que a inflação deve fechar o ano em 5,15%.

A secretaria destaca que a inflação em doze meses subiu de 4,2% em agosto para 4,6% em outubro, acima do limite superior da meta puxada pela alimentação no domicílio. "O IPCA de setembro ficou parcialmente acima do projetado na grade anterior, sobretudo em alimentação no domicílio e serviços. As expectativas também se deterioraram", afirma.

Para 2027, a SPE elevou a estimativa para o IPCA de 3,8% para 4,5%. Neste caso, a projeção é inferior a do Focus, de alta de 5 12% no período. De acordo com a pasta, a revisão combina inércia inflacionária, expectativas mais altas, depreciação cambial, aumento do ICMS sobre combustíveis e a mudança de pesos com a nova Pesquisa de Orçamentos, parcialmente atenuados pela desaceleração da atividade, e possíveis efeitos do fim da escala 6x1 e da Reforma Tributária.

Ainda segundo a SPE, a projeção já incorpora um El Niño mais intenso, a reversão do ciclo pecuário e os efeitos do choque nos preços dos fertilizantes sobre a safra de 2027. Em sentido contrário, ajudaram a atenuar a expectativa uma desaceleração da atividade mais acentuada do que a prevista antes e uma Selic terminal mais elevada.

A secretaria manteve projeção de IPCA em 3,0% em 2028 e 2029. As estimativas foram fechadas antes da divulgação do IPCA de outubro.

PIB

A projeção para o crescimento do PIB brasileiro em 2026 reduziu de 2% para 1 9%. A estimativa para o ano que vem caiu de 2,3% para 1,8%.

As projeções da SPE continuam acima das medianas do último relatório Focus, publicado no período da manhã, que indicam crescimento de 1,70% para o PIB em 2026 e de 1,00% em 2027.

Na comparação interanual, a projeção da SPE para o terceiro trimestre de 2026 caiu de 1,8% para 1,6%. A revisão foi concentrada na indústria e na agropecuária, segundo o boletim.

As projeções para o crescimento da indústria e dos serviços em 2026 também foram revisadas para baixo, de 1,7% para 1,4% e de 1 8% para 1,7%, respectivamente. Por outro lado, a estimativa para a agropecuária no ano aumentou, de 2,8% para 3,1%.

"O mercado de trabalho resiliente, o reajuste do Bolsa Família e a proibição das bets dão alguma sustentação ao consumo no fim do ano", afirma a SPE. Já em 2027, de acordo com a pasta, a revisão reflete juros e custo do crédito elevados por mais tempo, a menor contribuição da agropecuária e o menor carrego estatístico.

Para 2028 a 2030, ainda segundo a secretaria, o crescimento projetado para o PIB fica entre 2,5% e 2,6% ao ano. A estimativa para 2028 e 2029 é superior à do mercado. No boletim Focus publicado na manhã desta segunda-feira, as medianas indicavam alta de 1,71% para o PIB em 2028 e 2,00% em 2029.

