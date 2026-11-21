Turistas aproveitam dia de sol em Porto de Galinhas (Foto: Tarciso Augusto/esp. DP)

Pernambuco tem registrando forte expansão na chegada de turistas estrangeiros. Entre janeiro e outubro deste ano, o estado recebeu 131.348 visitantes internacionais, um crescimento de 62,6% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 80.799 chegadas. A alta foi a segunda maior do Brasil, atrás apenas do Rio Grande do Norte, que registrou aumento de 128,8%, segundo dados do Ministério do Turismo compilados a partir de informações da Polícia Federal, em parceria com a Embratur.

O resultado apresentado em Pernambuco ajuda a explicar o desempenho nacional. O Brasil atingiu, já no mês de outubro, a meta estimada para todo o ano de receber 7,5 milhões de turistas internacionais.

De janeiro a outubro, foram 7.594.425 visitantes estrangeiros no país, o equivalente a 101,3% do objetivo estabelecido pelo Plano Nacional de Turismo 2024-2027. O volume é o segundo maior da série histórica para o período e representa crescimento de 58,8% em relação aos dez primeiros meses de 2023.

A marca foi destacada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin em vídeo publicado nesta sexta (20) nas redes sociais. Alckmin relacionou o crescimento à movimentação de dinheiro na economia brasileira.

Os dados oficiais mostram que os turistas estrangeiros deixaram US$ 8,38 bilhões, cerca de R$ 45,6 bilhões, no Brasil entre janeiro e setembro. O valor é 10% superior ao registrado no mesmo período de 2025 e representa o maior resultado para os nove primeiros meses de um ano.

Em Pernambuco, a evolução fica mais evidente quando se amplia o período de comparação. Segundo o Ministério do Turismo, até setembro, o estado já havia recebido 116.773 turistas internacionais, 65% a mais que nos nove primeiros meses de 2025. O volume também já havia ultrapassado o total registrado durante todo o ano passado, quando 113.273 visitantes estrangeiros entraram em Pernambuco.

Movimentação gera empregos

A movimentação internacional tem como principal porta de entrada os aeroportos em todo o país. Entre janeiro e outubro, 5.395.038 chegadas internacionais ocorreram por avião, o equivalente a 71% do total e um crescimento de 8,7% em relação ao mesmo período de 2025. No conjunto dos países emissores de turistas, a Argentina liderou, com 2.494.421 chegadas ao Brasil, seguida por Chile, Estados Unidos, Uruguai e Paraguai.

O crescimento do turismo também refletiu no mercado de trabalho pernambucano. Em setembro de 2026, o estado registrava 89.837 empregos formais nas atividades características do turismo, contra 75.304 no mesmo mês de 2023. O aumento foi de 19,3% em três anos, segundo levantamento do Ministério do Turismo baseado em dados do Ministério do Trabalho e Emprego.

A expansão divulgada no balanço também provocou um aumento na oferta de vagas em diversas atividades do setor, que reúne serviços como hospedagem, alimentação, transporte, agenciamento de viagem, cultura e lazer. No país, o turismo alcançou 2,43 milhões de trabalhadores com carteira assinada em setembro, o maior número para o mês desde 2023.