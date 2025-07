Procape retoma obras de anexo após 14 anos e terá 138 novos leitos

Após 14 anos, as obras do prédio anexo do Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (Procape), em Santo Amaro, na área central do Recife, serão retomadas.



A meta do governo é executar a construção de 138 novos leitos, sendo 50 UTIs e 88 enfermarias.



O primeiro passo foi dado, nesta quinta (3), com a assinatura da ordem de serviços, que teve a participação da governadora Raquel Lyra (PSD).



As obras, que devem acabar em julho de 2026, prometem reduzir a superlotação da emergência cardiológica.



Segundo o gestor executivo do Procape, Ricardo Lima, a lotação chega a 300%.



“Esse momento é muito significativo para o Procape, As obras ficaram paradas durante 14 anos. Essa construção é importante porque nós temos uma emergência cardiológica projetada para 38 pacientes e que funciona regularmente com 80, 70 e, em alguns momentos, mais de 100 doentes", disse Ricardo Lima.



“Essa superlotação causa um transtorno grande para o atendimento e um desconforto enorme para os pacientes. Isso acontece porque muitas vezes o doente chega à emergência e nós não conseguimos colocá-lo dentro do hospital, porque não tem leitos por causa da demanda. Com essa ampliação, iremos dar mais conforto aos doentes e um melhor atendimento para eles ", finalizou.



A construção desses novos leitos, que recebeu um aporte de R$ 36,9 milhões do Governo de Pernambuco, representa um aumento de 54% na capacidade total do hospital.



“Temos investido muito na UPE para garantir mais saúde à população. A construção desse prédio é sonhada há 20 anos e o Governo de Pernambuco está colocando o recurso necessário para se realizar. Daqui a um ano, vamos voltar aqui para inaugurar essa segunda etapa e melhorar a capacidade dessa unidade que é uma referência em cardiologia do Norte-Nordeste brasileiro”, pontuou a governadora Raquel Lyra, que foi homenageada com a medalha Professor Ênio Lustosa Cantarelli, em reconhecimento aos serviços prestados ao hospital.



De acordo com o Governo do Estado, o Procape, que é vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, opera atualmente com 254 leitos.

A secretária da pasta, Mauricélia Montenegro, destacou que a iniciativa, além de beneficiar os pacientes do SUS, contribuirá para a formação de profissionais da área de saúde.



“Essa obra também é um investimento em pesquisa, ensino e na formação de profissionais que atuarão nas áreas mais sensíveis do nosso sistema de saúde. Por isso, estamos fortalecendo o SUS e a ciência pernambucana”, enfatizou.



Segundo o Governo do Estado, o novo espaço permitirá um aumento significativo no número de internações, cirurgias e procedimentos de alta complexidade voltados a adultos e crianças cardiopatas atendidos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).