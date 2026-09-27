Pernambuco comemora Dia Estadual dos Doutores da Alegria nesta segunda-feira (28)

Atuação dos Doutores da Alegria no Recife completa 23 anos no Recife e 35 anos no Brasil

Desde 2003, mais de 1,2 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo Programa de Palhaços em Hospitais na capital pernambucana (Reprodução: Acervo pessoal)

Pernambuco comemora, nesta segunda-feira (28), o Dia Estadual dos Doutores da Alegria, data instituída no calendário do estado desde 2012 pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), que coincide com a data de fundação dos Doutores da Alegria.

Neste mês, a organização da sociedade civil sem fins lucrativos celebra 23 anos de trajetória no Recife e 35 anos no Brasil. Além da capital pernambucana, a associação atua em São Paulo e no Rio de Janeiro.

“Recife é a casa dos Doutores da Alegria no Nordeste. Ao longo de mais de duas décadas, percebemos que o nosso trabalho consolida a importância da humanização e da arte no ambiente hospitalar, atestando a potência de resgatar o lado saudável da criança, a brincadeira e o universo lúdico”, destaca Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria.

Uma avaliação do resultado do trabalho dos Doutores da Alegria, realizada pelo Instituto Fonte, mostrou que 96% dos profissionais de saúde dos hospitais atendidos por Doutores da Alegria relatam crianças mais à vontade com o ambiente hospitalar e 85% dizem que as crianças demonstram evidência clínica de melhora.

“Os Doutores da Alegria fazem uma diferença grande na recuperação dos pacientes. A gente sabe que o lado emocional conta muito e os palhaços contribuem com isso de forma palpável. Existe o tratamento de queimados com e sem os Doutores da Alegria. Eu prefiro com os Doutores da Alegria e as crianças também!”, afirma Marcos Barretto, médico cirurgião plástico do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital da Restauração.

Desde 2003, mais de 1,2 milhão de pessoas já foram beneficiadas pelo Programa de Palhaços em Hospitais na capital pernambucana. Em 2025, mais de 100 mil pessoas foram beneficiadas. Cinco hospitais parceiros recebem gratuitamente o trabalho dos palhaços no Recife: Hospital da Restauração, Hospital Barão de Lucena, Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de

Pernambuco - Prof. Luiz Tavares (Procape) e Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

O elenco dos Doutores da Alegria é formado por artistas profissionais, com experiência na linguagem da palhaçaria. O trabalho não é voluntário. Todos os artistas passam por treinamentos e acompanhamento artístico continuado, o que permite o aprimoramento das intervenções. Os artistas do elenco pernambucano visitam as alas pediátricas dos hospitais públicos duas vezes por semana, o ano inteiro.

Atualmente, dez palhaços integram o elenco do Recife: Ana Flávia (Dra. Nana), Arilson Lopes (Dr. Ado), Eduardo Filho (Dr. Dud Grud), Fábio Caio (Dr. Eu_zébio), Greyce Braga (Dra. MonaLisa), Juliana de Almeida (Dra. Baju), Marcelino Dias (Dr. Micolino), Olga Ferrario (Dra. Muskyta), Tiago Gondim (Dr. Gonda) e Wagner Montenegro (Dr. Wago Ninguém). Arilson Lopes é o coordenador artístico da unidade Recife.

Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos. Fundada em 1991 por Wellington Nogueira, transita pelos campos da saúde, da cultura e da assistência social e reforça a cultura como um direito de todos.

A organização desenvolve o Programa de Palhaços em 16 hospitais de São Paulo, do Rio de Janeiro e no Recife. A Escola Doutores da Alegria traz formações diversas para o público em geral, para jovens em situação de vulnerabilidade social e para artistas e, entre suas iniciativas, se destaca o Programa de Formação de Palhaço para Jovens, em São Paulo, e o Curso livre de Palhaçarias para Jovens no Recife.