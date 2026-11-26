Orçada em R$ 495 milhões, a Usina Termelétrica (UTE) Tacaimbó será implantada pela Termoagreste S.A., enquanto a UTE Tacaimbó 1 2B ficará a cargo da Tacaimbó I Geração de Energia S.A., com investimentos de R$ 437 milhões.

Com investimentos que somam quase R$ 933 milhões, o município de Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco, receberá duas usinas termelétricas movidas a gás natural. Os empreendimentos foram autorizados pelo Ministério de Minas e Energia (MME), por meio da Portaria SNTEP/MME nº 3.216, de 17 de setembro de 2026, e estão em fase de licenciamento ambiental.

A primeira usina contará com duas unidades geradoras de 48 megawatts (MW) cada, totalizando uma capacidade instalada de 96 MW, com garantia física de energia de 200 kW médios.

Já a UTE Tacaimbó 1 2B contará com 46 unidades geradoras de 2.120 kW cada, totalizando uma capacidade instalada de 97,52 MW, sem garantia física de energia atribuída. Juntos, os dois empreendimentos terão capacidade instalada de 193,52 MW.

Cronograma de obras

O início das obras da UTE Tacaimbó está previsto para o começo de dezembro deste ano, com entrada em operação em outubro de 2027. Já as intervenções para a implantação da UTE Tacaimbó 1 2B deverão começar em janeiro de 2028, com previsão de funcionamento em agosto do mesmo ano.

As empresas responsáveis pelos empreendimentos também deverão providenciar a conexão das respectivas unidades à Subestação Tacaimbó, de responsabilidade da Axia Energia Nordeste S.A., em conformidade com as normas e os regulamentos do setor elétrico.

Incentivos fiscais

Os dois empreendimentos foram enquadrados no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi), que permite a suspensão da cobrança de contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre operações de venda, locação, importação e prestação de serviços relacionadas a projetos de infraestrutura nos setores de transportes, portos, energia, saneamento básico e irrigação.