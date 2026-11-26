O relator-geral, senador Eduardo Braga (MDB-AM), afirmou que pretende recompor recursos de áreas prioritárias, como saúde, educação e assistência social, durante a tramitação da proposta.

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira (26) o relatório preliminar do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, que prevê o cancelamento de R$ 2,09 bilhões em despesas discricionárias (não obrigatórias) do Executivo federal para atender emendas parlamentares.

O corte representa 0,78% das despesas discricionárias do Executivo e poderá atingir ministérios como Saúde e Infraestrutura, além de programações do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O Fundo Nacional de Saúde concentra R$ 658,3 milhões dos cancelamentos previstos, quase um terço do total.

Braga afirmou que o relatório ainda será ajustado após a apresentação de emendas, a entrega dos pareceres setoriais e eventuais mudanças enviadas pelo governo. Por isso, os cortes indicados nesta etapa podem ser modificados ou não se concretizar integralmente.

Recomposição

Durante a discussão, parlamentares manifestaram preocupação com os efeitos dos cancelamentos sobre universidades, institutos federais e programas sociais.

Braga assumiu o compromisso de preservar iniciativas consideradas essenciais, como o Farmácia Popular, e afirmou que poderá ampliar dotações de áreas prioritárias caso haja espaço no Orçamento.

"De nossa parte, enquanto relator, tem aqui um compromisso, não apenas com os institutos federais de educação, universidades, mas também com programas que são extremamente sensíveis, como Farmácia Popular e outros tantos programas que não podem, sob hipótese nenhuma, sofrer nenhum tipo de corte orçamentário", afirmou o senador.

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) também demonstrou preocupação com a possibilidade de novos contingenciamentos em 2027, diante da desaceleração econômica e da necessidade de cumprimento da meta fiscal.

"Eu acho que o grande debate do país hoje tinha que ser esse. Como nós cuidarmos para a economia não entrar numa recessão, haja visto que os sinais de desaceleração estão aí", declarou.

Lindbergh anunciou voto favorável ao relatório após obter o compromisso de recomposição de R$ 123 milhões destinados a universidades e institutos federais já na próxima semana.

Emendas parlamentares

O Orçamento de 2027 prevê até R$ 57,5 bilhões para emendas parlamentares. Desse total, R$ 44,8 bilhões correspondem às emendas individuais e de bancada, de execução obrigatória.

A distribuição prevista é:

- R$ 28,5 bilhões para emendas individuais;

- R$ 16,3 bilhões para emendas de bancadas estaduais;

- Até R$ 12,7 bilhões para emendas de comissão.

O PLOA enviado pelo governo não reservou valor específico para as emendas de comissão, cuja execução não é obrigatória. Por isso, o relator prevê o limite máximo, mas ressalta que o atendimento dependerá do cancelamento de outras despesas.

"Na ausência de reserva específica, o atendimento dessas emendas dependerá do cancelamento de outras programações constantes do PLOA 2027", justificou Braga.

Pressão fiscal

O relatório preliminar estima as despesas primárias da União em cerca de R$ 3,4 trilhões. Desse montante, 91,7% correspondem a despesas obrigatórias e 8,3% a despesas discricionárias, que incluem investimentos e custeio da máquina pública.

Braga voltou a defender medidas para recuperar a capacidade de investimento do governo e criticou as taxas de juros cobradas no crédito rotativo e no cheque especial.

Ao mencionar juros de até 500% no rotativo do cartão, o senador questionou a falta de debate sobre o custo do crédito para famílias e empresas.

"Isso não tem nada a ver com déficit fiscal, isso não tem nada a ver com superávit fiscal, não tem nada a ver com corte de despesa primária e eu não vejo nenhum banqueiro falando sobre isso", afirmou.

Próximas etapas

Com a aprovação do relatório preliminar, os relatores das 16 áreas temáticas do Orçamento poderão analisar as emendas apresentadas por deputados, senadores, bancadas estaduais e comissões.

Após a votação dos pareceres setoriais, Braga consolidará as propostas no relatório-geral, que será submetido à CMO e, posteriormente, ao plenário do Congresso Nacional.

A expectativa é que o relatório final seja votado na comissão na semana de 14 de dezembro e, em seguida, apreciado pelo Congresso até o encerramento dos trabalhos legislativos, previsto para 23 de dezembro.

A votação do Orçamento também depende da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. Enviado em abril ao Congresso, o projeto da LDO ainda não foi votado pelos parlamentares até agora.