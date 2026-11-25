A íntegra do pronunciamento, publicado na edição desta quarta-feira (25) do Diário Oficial do Poder Legislativo, revela a preocupação do petista com a preservação das características originais do parque, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e cujas obras foram iniciadas em 2008, durante sua gestão à frente da Prefeitura do Recife.

O deputado estadual e ex-prefeito do Recife João Paulo (PT) anunciou que solicitará ao Governo de Pernambuco a abertura do processo de tombamento estadual do conjunto arquitetônico do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital. Em discurso na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta terça-feira (24), o parlamentar criticou as mudanças promovidas no equipamento público desde a concessão à iniciativa privada, questionando a destinação de espaços do parque para atividades comerciais e eventos particulares.

A iniciativa do parlamentar ocorre após a passagem do arquiteto Paulo Sérgio Niemeyer, bisneto de Oscar Niemeyer, pelo Recife na semana passada. Em visita ao Dona Lindu, o arquiteto, que participou da elaboração do projeto ao lado do bisavô, defendeu a preservação da concepção original do equipamento e sugeriu seu tombamento.

“Quero dizer, nesta tribuna, que concordo integralmente com ele. O objetivo é preservar esse conjunto pelo seu valor histórico, arquitetônico e cultural para Pernambuco”, afirmou João Paulo. O parlamentar anunciou que apresentará uma indicação ao Governo do Estado solicitando a abertura do processo de tombamento, mediante análise técnica da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

Críticas à concessão

Em 2024, a Prefeitura do Recife leiloou a concessão, pelo período de 30 anos, dos parques Dona Lindu, Jaqueira, Santana e Apipucos à iniciativa privada. Desde março de 2025, a administração do Dona Lindu está sob responsabilidade de uma concessionária.

Entre as mudanças questionadas por João Paulo estão a cobrança de R$ 12 pelo uso do estacionamento por até duas horas e a construção de um restaurante em uma área que, segundo o parlamentar, havia sido destinada à livre circulação de pessoas no projeto original.

O deputado também criticou as condições impostas aos comerciantes que atuam no equipamento e relatou dificuldades enfrentadas por ambulantes e grupos de cultura popular para ocupar o espaço.

“O prefeito afirma que o parque segue público e que as concessões não impedem ninguém de entrar. Respeito a posição do gestor, mas acesso não se resume a portões abertos. Acesso é ter a praça inteira, e não o que sobra dela entre mesas e balcões, brinquedos infláveis pagos e áreas destinadas a eventos privados e empreendimentos comerciais”, declarou.

O parlamentar também fez referência à escolha do nome do equipamento, que homenageia a mãe do presidente Lula. “Um parque que leva o nome de uma mulher do povo não pode colocar o lucro acima do direito de todos de usufruir daquele espaço”.