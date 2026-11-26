O aviso, divulgado nas redes sociais e no site da Defesa Civil do estado , vale para Carpina, Recife, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Paudalho, São Lourenço da Mata e Camaragibe.

Sete cidades pernambucanas estão em alerta para a abertura controlada da Barragem de Carpina , na Zona da Mata Norte.

O alerta foi disparado nesta quinta (26) e vale até o dia 1º de dezembro, data em que deve ocorrer o fechamento das comportas.

Segundo informações do estado, a abertura controlada de uma das comportas da barragem foi programada e teve autorização da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A medida foi tomada em um momento de redução da disponibilidade de água no estado, que tem 33 municípios em situação de emergência. A solicitação teria sido feita pelos produtores de açúcar e de álcool.

Com a abertura da comporta, moradores de áreas ribeirinhas devem seguir as orientações da Defesa Civil. Existe a possibilidade de aumento do nível do Rio Capibaribe.

“A população dessas áreas deve ficar atenta à movimentação da água, respeitar as orientações dos órgãos competentes e evitar as proximidades das áreas do rio que possam ser afetadas”, disse o alerta.

