Ao todo, estão sendo cumpridos um mandado de prisão e três de busca e apreensão domiciliar, nos municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Gravatá.

Uma organização criminosa suspeita de envolvimento em mais de dez casos de desvio de cargas em Pernambuco é alvo de uma operação policial deflagrada na manhã desta quinta-feira (26). A ação Rota de Risco tem como objetivo desarticular o grupo, investigado por crimes de subtração de mercadorias, receptação, lavagem de dinheiro e comercialização de produtos de origem ilícita.

Além dos mandados, também estão sendo cumpridas ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros. As medidas foram expedidas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Palmares, na Mata Sul do Estado.

As investigações começaram em agosto de 2024 e apontaram que o grupo tinha uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e funções específicas para executar os desvios, receber, esconder e posteriormente comercializar as cargas. Segundo a apuração, a organização atuava principalmente na Mata Sul, mas também possuía ramificações na Mata Norte pernambucana.

A investigação contou com apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (Dintel) e do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD). O cumprimento das medidas também tem participação do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core), da Diretoria Geral de Operações Estratégicas da Secretaria da Fazenda de Pernambuco e do Corpo de Bombeiros Militar.

