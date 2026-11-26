Um número alto de incêndio em vegetação fez com que o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) divulgasse um alerta à população para a importância de intensificar os cuidados. Só até o dia 13 de novembro foram contabilizados mais de 400 focos de incêndio.

De acordo com a corporação, essa é a temporada mais crítica para incêndios em vegetação no estado, que se estende entre os meses de agosto a janeiro. Os dados dos Bombeiros mostram que, mesmo sem ter finalizado o período mais crítico, o aumento de incidentes já chega a 458,9%. Entre fevereiro e julho deste ano foram 285 registros contra 1.593 de agosto a novembro.

Também é observado o aumento quando comparado os meses de agosto a novembro de 2025 com o mesmo período de 2026. No acumulado do ano passado foram 1030 registros e no deste ano foram 1593, o que representa um aumento percentual de 56,6%. “O comparativo reforça a importância de acompanhar os incidentes e ampliar as ações preventivas, especialmente durante os meses de maior incidência”, pontuou o comandante-geral da Corporação, coronel Eduardo Araripe.

Historicamente, o período de agosto a janeiro concentra os maiores índices de incêndios em vegetação, em razão de condições climáticas como estiagem, altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, que favorecem o ressecamento da vegetação e a propagação das chamas.

Segundo o CBMPE, embora as condições climáticas favoreçam a ocorrência e a propagação de incêndios em vegetação, as ações humanas têm papel determinante nesse cenário, contribuindo significativamente para o surgimento de focos e o agravamento dos danos ambientais. “Por isso, atitudes cotidianas e práticas inadequadas, como o uso do fogo para limpeza de terrenos e descarte irregular de materiais inflamáveis, devem ser evitadas”, pontua o órgão.

Além das ações de prevenção e orientação à população, o Governo de Pernambuco vem investindo no fortalecimento da estrutura operacional do CBMPE, com a aquisição de novas viaturas. “Entre os equipamentos está o Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF), veículo especialmente desenvolvido para o combate a incêndios em vegetação, que amplia a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros, especialmente em áreas de difícil acesso e regiões afetadas pela estiagem”, explica o comandante-geral. Em agosto deste ano, a Corporação recebeu três ABTF que estão atuando no interior do Estado.

O CBMPE reforça que a prevenção é uma responsabilidade compartilhada. “A colaboração da população é fundamental para evitar incêndios, proteger vidas e preservar os ecossistemas pernambucanos”, destaca a corporação.

Orientações de prevenção: