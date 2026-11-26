O crime aconteceu em Camaragibe, no Grande Recife, na terça (24) e a morte acabou sendo confirmada nesta quinta (26).

Uma briga entre dois colegas de trabalho, em meio a uma bebedeira, terminou em assassinato e prisão.

Segundo informações repassadas para a polícia, após um desentendimento em uma noitada, um dos homens foi até a casa do outro, jogou gasolina a e tocou fogo.

A vítima ainda foi levada para unidades de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O autor do crime consumado foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife, e seguiu para a audiência de custódia, nesta quinta.

Como foi

Ainda de acordo com as informações repassadas para a polícia, os dois homens envolvidos no crime prestavam serviços juntos no Haras Três Irmãos.

Eles cuidavam de cavalos em um a propriedade na área de Aldeia, em Camaragibe, mas não teriam vínculos de emprego.

Na terça, Leonardo Manoel da silva, de 32 anos, e Daniel Gomes, 22 anos, conhecido como Cuscuz, foram beber depois do trabalho.

Depois da “farra”, Leonardo resolveu ir para casa. Cuscuz seguiu atrás, invadiu a residência, jogou gasolina sobre o colega e tocou fogo.

Leonardo foi levado, inicialmente, para a Unidade de Pronto Atendimento de São Lourenço da Mata, na mesma região.

Por causa da gravidade das queimaduras, acabou sendo transferido para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, onde aconteceu a morte.

Ainda segundo informações repassadas para a polícia, Cuscuz se escondeu em uma área de mata, em Aldeia, e foi localizado por um parente, que o levou até a delegacia.

Inicialmente, o autor do crime foi autuado por tentativa de homicídio. No entanto, com a morte confirmada, vai responder pelo assassinato consumado.

O que dizem as polícias

Por nota, a Polícia Civil disse que, "após um desentendimento, o suspeito teria ido à residência da vítima e, enquanto ela dormia, jogado gasolina sobre seu corpo e ateado fogo. A vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar".

Também por nota, a Polícia Militar informou que PMs do 20º Batalhão foram até o local do crime, na Estrada de Pau Ferro, em Aldeia.

Lá, eles receberam a informação de que a vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento de São Lourenço da Mata, no Grande Recife, e, em seguida, seria transferida para o Hospital da Restauração, no Derby.