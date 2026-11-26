Esse quantitativo, que representa 58,6% dos 184 municípios pernambucanos, é decorrente da somatória das 33 cidades reconhecidas pelo estado nesta quarta (25) e de outras 75 que tiveram situação decretada em junho deste ano.

Com a publicação do decreto que reconheceu situação de emergência em 33 cidades em Pernambuco devido à estiagem, o estado conta atualmente com 108 nesta condição, número que representa mais da metade dos municípios pernambucanos.

Em ambos os decretos, o estado aponta que as condições socioeconômicas das regiões atingidas dificultam a recuperação da população diante dos prejuízos provocados pela estiagem, que vem se agravando com os efeitos do El Niño.

Entre as justificativas para a publicação dos dois decretos, o Executivo estadual cita a redução do volume de chuvas e das reservas hídricas de superfície, além das perdas já registradas na agropecuária.

A situação de emergência das 75 cidades que tiveram condições reconhecidas em junho deste ano vai até 30 de dezembro. Com relação às outras 33, o decreto tem validade até 25 de maio de 2027. Vale ressaltar que, dependendo das situações dos municípios, essas medidas podem ser renovadas após o fim da validade.

Com as publicações das medidas, os órgãos estaduais devem adotar ações de enfrentamento à situação de emergência, em cooperação com as autoridades federais e municipais.

Porém, em ambos os decretos, não houve detalhamento de quais intervenções serão realizadas nem o volume de recursos que será destinado aos municípios contemplados.

Apesar disso, em entrevista ao Diario de Pernambuco nesta quinta (26), o coordenador de Gestão de Desastres da Defesa Civil de Pernambuco, tenente-coronel Marco Filipo, afirmou que, desde agosto desse ano, foram feitas visitas em todos os 108 municípios para tentar entender as particularidades das pessoas mais impactadas com a estiagem, que na maioria das vezes estão localizadas nas zonas rurais dessas cidades.

“Nós verificamos que no Sertão, que naturalmente tem uma média histórica de irregularidade de chuva, os meses de janeiro, abril e junho tiveram uma baixa incidência, fazendo com que essa região ficasse mais vulnerável. Por conta disso, houve um aumento na demanda de solicitação de água por parte dos moradores da zona rural. Cada zona rural tem particularidades e por isso a importância das visitas in loco, pois podemos repassar essas constatações para que outros órgãos possam definir o que deve ser feito”, explicou.

Além disso, o tenente-coronel Marco Filipo informou que foram solicitados aos municípios documentos que atestem a situação de cada cidade para que a Defesa Civil possa intermediar ações com outros órgãos, como o caso do Exército, que é responsável pela Operação Carro-Pipa (OCP).

“De agora em diante, cada município tem a obrigação de preparar as documentações que foram exigida no ofício. Além disso, é importante que os municípios também comecem a preparar as documentações para o recadastramento da Operação Carro-Pipa ou possam se inscrever no processo de entrada que é feito agora em janeiro pelo Governo Federal”, destacou.



A a Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) afirmou que está articulando a ampliação do reconhecimento de emergência para contemplar todos os municípios efetivamente afetados pela estiagem, considerando que os impactos não se restringem ao Agreste, mas atingem também outras regiões de Pernambuco. “A intenção é buscar a expansão do decreto estadual, como caminho para dar maior celeridade aos procedimentos de reconhecimento e viabilizar as medidas necessárias de enfrentamento”.

Ainda segundo a instituição, a pauta já vem sendo acompanhada em diferentes frentes de articulação institucional. “A entidade tem participado de discussões na Assembleia Legislativa de Pernambuco, por meio da frente parlamentar que trata da estiagem, além de manter interlocução com o Governo do Estado, a Compesa e as concessionárias responsáveis pela distribuição de água em diferentes regiões, buscando ampliar o suporte aos municípios e minimizar os efeitos da crise hídrica”, pontuou o documento enviado.



A Secretaria de Recursos Hídricos de Pernambuco informou que a estiagem é agravada pelo fenômeno El Niño e destacou que o estado enfrenta períodos de seca de forma cíclica. Segundo a gestão, 108 municípios estão em situação de emergência.

Entre as medidas em andamento, estão a construção de adutoras integradas ao Projeto de Integração do Rio São Francisco, a ampliação da frota de carros-pipa e a instalação de 400 dessalinizadores movidos a energia solar e 600 poços, iniciativas que, juntas, já beneficiam quase 60 mil pessoas, com investimento de aproximadamente R$ 30 milhões.

O governo também informou que 60 sistemas simplificados de abastecimento rural estão concluídos ou em obras, com investimento de R$ 115 milhões.

Confira todos os municípios pernambucanos que estão em situação de emergência devido à estiagem