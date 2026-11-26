Na Região Metropolitana do Recife, a temperatura pode chegar aos 34°C, com mínima de 25°C. Na Mata Norte, os termômetros podem marcar até 36°C, enquanto na Mata Sul a máxima prevista é de 37°C.

A previsão para está quinta-feira (26) é de céu parcialmente nublado a claro em todas as regiões do Estado, sem expectativa de precipitações. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima ( Apac ), é que no Sertão de Pernambuco os termômetros podem chegar a 41° C.

No Agreste pernambucano, a temperatura pode atingir 39°C. O calor será ainda mais intenso no Sertão, onde a máxima prevista é de 41°C, mesma temperatura esperada para a região de São Francisco.

Em Fernando de Noronha, a previsão é de tempo parcialmente nublado, sem chuva, com temperaturas variando entre 26°C e 31°C.

O alerta de baixa umidade, emitido pelo órgão estadual continua em vigor até esta sexta-feira (27). A expectativa é de umidade relativa do ar abaixo de 25%, no Agreste, e menor do que 20%, no Sertão.

As recomendações são: beber muita água; evitar aglomerações em ambientes fechados; evitar exercícios físicos entre 10-17h e umidificar os ambientes.