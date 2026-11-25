Aos 102 anos de idade, Vicente Manso da Silva, conhecido como Seu Vicente, recebeu, da Justiça Eleitoral de Pernambuco, por meio do juiz da 45ª Zona Eleitoral, Douglas José da Silva, o título “Um Século de Cidadania”. A honraria concedida ao morador de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, é em reconhecimento ao comparecimento às urnas durante o segundo turno das eleições gerais, realizado no dia 25 de outubro.

Mesmo dispensado da obrigatoriedade do voto e com limitações de mobilidade e saúde, Vicente Manso compareceu à 45ª Zona Eleitoral de Belo Jardim. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), o idoso se consagrou como o eleitor mais velho do local.