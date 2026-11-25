Aos 102 anos de idade, Vicente Manso da Silva, conhecido como Seu Vicente, recebeu, da Justiça Eleitoral de Pernambuco, por meio do juiz da 45ª Zona Eleitoral, Douglas José da Silva, o título “Um Século de Cidadania”. A honraria concedida ao morador de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, é em reconhecimento ao comparecimento às urnas durante o segundo turno das eleições gerais, realizado no dia 25 de outubro.
Mesmo dispensado da obrigatoriedade do voto e com limitações de mobilidade e saúde, Vicente Manso compareceu à 45ª Zona Eleitoral de Belo Jardim. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), o idoso se consagrou como o eleitor mais velho do local.
“Obrigado, doutor juiz, pela homenagem que você me fez por eu ter votado em Belo Jardim no 2.º turno (...) Ninguém me obrigou a ir votar, eu que quis ir votar para melhorar o meu país”, disse ao receber o título.
Em 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitorado com mais de 70 anos em Pernambuco atingiu o índice de 449.904 comparecimentos, o que corresponde a 67,50% do grupo que está dispensado da obrigatoriedade do voto. Esse quantitativo supera o registrado nas eleições gerais de 2022, em que a porcentagem dessa faixa etária foi de 54,20%. Ainda de acordo com os dados divulgados pela Justiça Eleitoral, o município de Belo Jardim registrou o comparecimento de 59,55% do eleitorado com 70 anos às urnas.