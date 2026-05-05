Mirella Almeida entra em licença-maternidade e Chiquinho assume a Prefeitura de Olinda

Gestora anunciou nascimento da filha Heloísa nesta segunda-feira (4); vice-prefeito ficará no comando da cidade por até quatro meses

Chiquinho (Solidariedade) assume o comando da Prefeitura de Olinda com a licença-maternidade da prefeita, Mirella Almeida (PSD) (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), inicia o período de licença-maternidade a partir desta terça-feira (5). Com isso, o vice-prefeito Chiquinho (Solidariedade) assume o comando do município como prefeito em exercício.

Em nota, Mirella afirmou que conhece o vice há mais de 20 anos e confia nele para assumir a gestão durante sua licença.

“A licença inicialmente está prevista para um intervalo de quatro meses, mas Mirella garantiu que vai retornar antes do período ser finalizado”, informou a gestão em nota.

Nascimento

Mirella anunciou o nascimento da filha Heloísa através de suas redes sociais, na segunda (4).

“Heloísa chegou como um presente de Deus, enchendo nossos corações de alegria e trazendo ainda mais luz e felicidade para a nossa família. Que Deus abençoe cada passo da sua vida, minha filha, e te guie sempre com proteção, saúde e muito amor. Nós te amamos, Helô!”, escreveu a gestora.