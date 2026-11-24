Estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão. Entre os municípios alvo estão Xexéu e Jaqueira, na Mata Sul de Pernambuco, além das cidades de Campestre, Maceió e Rio Largo, em Alagoas. Também estão sendo cumpridas medidas de sequestro de bens e valores até o montante de R$ 1.347.237,54, e de suspensão do exercício de função pública de servidores investigados.

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (24), com o apoio da Controladoria-Geral da União em Alagoas (CGU/AL), a Operação Substrato, com o objetivo de aprofundar investigação sobre suposto desvio de recursos públicos federais oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), repassados ao município de Campestre, em Alagoas, para execução de obra pública.

As investigações apontaram indícios de fraudes na aquisição e no fornecimento de materiais destinados à obra, bem como possíveis pagamentos de vantagens indevidas por meio de transferências financeiras realizadas a terceiros, com eventual participação de agentes públicos e empresários.

De acordo com a Polícia Federal, também foram identificados indícios de movimentações financeiras atípicas e evolução patrimonial incompatível com a renda declarada de alguns dos investigados.

“A auditoria realizada pela CGU apontou, ainda, indícios de direcionamento do procedimento licitatório e irregularidades na execução contratual, incluindo possível ocorrência de sobrepreço e superfaturamento”, ressaltou a nota enviada pela corporação federal.

A PF informou que os fatos apurados podem caracterizar, em tese, os crimes de fraude à licitação e a contrato administrativo, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa, sem prejuízo da apuração de outros delitos eventualmente identificados no decorrer das investigações.





