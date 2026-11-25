Rafaela havia sido reintegrada de forma provisória ao quadro de servidores do curso de Medicina no Centro Acadêmico do Agreste (CAA), em Caruaru, no último dia 28 de outubro, enquanto os recursos eram analisados na primeira instância pela juíza Ivana Mafra Marinho, da 9ª Vara Federal de Pernambuco.

A Justiça anulou pela segunda vez a nomeação da professora Rafaela Niels da Silva para o cargo de docente da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), após o acolhimento de um recurso apresentado pela candidata da ampla concorrência que questionou o seu retorno às atividades acadêmicas.

Com o novo questionamento, o processo seguiu para a segunda instância e a nulidade foi restabelecida pelo desembargador Fernando Braga Damasceno, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5). Na avaliação do magistrado, houve violação do direito ao contraditório e à ampla defesa na primeira instância, uma vez que a suspensão da nulidade inicial teria sido feita sem dar chance de manifestação à candidata da ampla concorrência.

Em meio às idas e vindas na atuação docente, Rafaela descreveu como “humilhante” o novo capítulo do embate judicial. “Interrompeu a minha carreira, já estou na carreira docente há mais de 15 anos. Abandonei o vínculo em março com a minha instituição anterior, que disse que não me receberia de volta. E mesmo que recebesse, imagine agora eu ter que sair de novo para assumir. É um constrangimento em cima de outro, de todas as formas”, declarou ao Diario de Pernambuco.

“O impacto na minha saúde mental tem sido gigantesco, imensurável. Eu sinto que estou num inferno na Terra desde que assumi esse concurso. O que deveria ser uma paz e uma estabilidade, que é o que significa para a maioria das pessoas, eu considero hoje que eu vivo num inferno”, desabafou.

A professora afirmou ainda que deve ingressar com um novo recurso, por meio de seus advogados, para retomar o cargo na universidade. Ela também apontou que a decisão seria “um ataque frontal do judiciário à política de cotas”, além de mencionar outros processos de questionamento às ações afirmativas em concursos da UFPE.

“Se continuar assim, não se consegue implantar cotas na universidade em momento nenhum, porque sempre vai ter um branco colocando um processo para embarreirar essa implantação”, declarou.

Relembre o caso

Doutora em Inovação Terapêutica, Rafaela Niels foi aprovada no concurso para o cargo de professora no curso de Medicina do CAA-UFPE, na área de Saúde da Mulher. O resultado do certame foi homologado em janeiro deste ano, mesmo mês de publicação da nomeação de Rafaela.

Como o cargo exigia dedicação exclusiva, a profissional solicitou a exoneração do cargo de diretora-geral de Atenção Primária da Secretaria de Saúde de Pernambuco e pediu demissão de uma faculdade privada de Caruaru, onde atuava como coordenadora de curso.

Em 25 de março, cerca de uma semana após o início do trabalho na instituição, a Justiça suspendeu sua nomeação por meio de uma liminar que questionava a validade da política de cotas em casos onde a disputa por vagas ocorre de forma fracionada por departamento ou especialidade.

Em outubro, Rafaela teve um recurso aceito e conseguiu retomar as atividades durante o andamento do processo, sob o argumento de evitar o prejuízo à oferta de ensino da instituição. A atuação seguiu até a nova decisão judicial proferida em novembro, que suspendeu a atuação da docente até a avaliação dos recursos.

