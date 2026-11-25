Rosicleide foi atingida pela força da explosão na manhã da terça-feira (24), quando passava pela rua em frente ao estabelecimento. Com o impacto, ela foi arremessada a mais de 20 metros de distância e morreu ainda no local.

Familiares e amigos se reuniram nesta quarta-feira (25) para se despedir de Rosicleide Maria da Silva Virtuoso, de 36 anos, mulher que morreu após a explosão de uma farmácia em Catende, na Zona da Mata Sul. A segunda vítima do acidente, um homem de 54 anos, também morador do município, recebeu alta hospitalar no mesmo dia.

O velório aconteceu na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Oxfam, onde a mulher congregava. Em seguida, o corpo foi levado ao Cemitério Campo de Santana, onde ocorreu o sepultamento. Durante a despedida, pessoas próximas prestaram homenagens e destacaram a fé e a atenção de Rosicleide com a comunidade.

A outra vítima, um homem de 54 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Palmares Dr. Sílvio Fernandes Magalhães. De acordo com a unidade de saúde, ele deu entrada na emergência às 9h58 da terça-feira (24), com politraumatismo provocado pelo arremesso decorrente da explosão.

O paciente passou por exames, que não identificaram fraturas. Após avaliação médica, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (25).

A explosão aconteceu por volta das 6h40 da terça-feira (24), em uma farmácia localizada no Centro de Catende. Além do estabelecimento, uma loja de roupas e uma loja de móveis e eletrodomésticos foram destruídas.

A força do impacto também atingiu imóveis vizinhos. Vidraças foram quebradas, fachadas ficaram danificadas e parte do forro de uma agência da Caixa Econômica Federal desabou.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a provável causa da explosão foi um vazamento de gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha.