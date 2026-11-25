Um homem morreu após fechar a passagem de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e capotar com o carro. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (25), nas imediações do Atacado dos Presentes, no bairro do Curado, na BR-232.

De acordo com a PRF, durante o acompanhamento a um carro com suspeita de roubo, na manhã desta quarta-feira (25), o motorista fechou a passagem da viatura por duas vezes, perdeu o controle do veículo, atingiu um poste e capotou.