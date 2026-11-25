Um homem morreu após fechar a passagem de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e capotar com o carro. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (25), nas imediações do Atacado dos Presentes, no bairro do Curado, na BR-232.
De acordo com a PRF, durante o acompanhamento a um carro com suspeita de roubo, na manhã desta quarta-feira (25), o motorista fechou a passagem da viatura por duas vezes, perdeu o controle do veículo, atingiu um poste e capotou.
“O motorista do carro estava sozinho no veículo e faleceu no local.” Segundo a corporação, o Corpo de Bombeiros, o Instituto de Criminalística, o Instituto de Medicina Legal (IML) e a Polícia Civil foram acionados.
Durante a ocorrência, foi verificado que o veículo estava com placas clonadas e passará por perícia para confirmar se possui registro de roubo ou furto. A vítima fatal usava tornozeleira eletrônica e possuía passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas.