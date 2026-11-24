"Foi um momento de escuta reunindo órgãos estaduais e federais, prefeitos, deputados e representantes de sindicatos e instituições ligadas à agricultura, saúde, recursos hídricos, defesa civil e assistência aos municípios", afirmou o deputado Luciano Duque (Podemos), que preside a Frente Parlamentar.

A Frente Parlamentar de Enfrentamento aos Impactos do El Niño em Pernambuco da Assembleia Legislativa (Alepe) realizou, nesta terça-feira (24), a primeira reunião com a presença dos deputados da Casa, que formam o colegiado, prefeitos e participação de órgãos estaduais, como a Defesa Civil de Pernambuco (Sepdec) e Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), para discutir ações e impactos da seca no estado.

Conforme a Defesa Civil, foram discutidas no encontro "ações e estratégias para prevenir e minimizar os impactos do fenômeno no estado, fortalecendo a articulação entre os órgãos e instituições envolvidos".

Instalada na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no dia 17 de outubro, a Frente Parlamentar de Enfrentamento aos Impactos do El Niño foi criada por iniciativa do deputado Luciano Duque, que preside o colegiado, para acompanhar a estiagem, a crise hídrica e o calor extremo no estado, especialmente no Sertão e no Agreste pernambucano.

Na ocasião, o parlamentar cobrou ao governo estadual a apresentação de um plano imediato de contingência e enfrentamento à crise climática. "O governo do estado sabe que é um momento de emergência. O Ceará já decretou estado de emergência. Pedimos ao governo de Pernambuco que apresente qual será o papel na construção de políticas públicas para atender a população do campo e fortalecer a economia rural", destacou Luciano Duque, à época em entrevista ao Diario de Pernambuco.



