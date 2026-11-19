Estado registrou a maior presença durante o segundo turno, com 6,12 milhões de eleitores, representando um aumento, em relação ao primeiro turno, de 215.625 eleitores

Urna eletrônica (© PAULO PINTO/AGÊNCIA BRASIL)

As eleições gerais de 2026 em Pernambuco registraram o maior comparecimento às urnas dos últimos 12 anos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O estado registrou a maior presença durante o segundo turno, com 6,12 milhões de eleitores, representando um aumento, em relação ao primeiro turno, de 215.625.

O quantitativo também é o segundo maior índice do país entre os estados brasileiros. Conforme o Tribunal, Pernambuco ficou apenas atrás do Ceará. Outro dado registrado pelo TSE foi a maior presença nas seções eleitorais de jovens e pessoas com mais de 70 anos. Jovens de 16 e 17 anos somaram 89.057 votos, com taxa de comparecimento superior a 90%.

Enquanto o eleitorado com mais de 70 anos atingiu o índice de 449.904 comparecimentos, o que corresponde a 67,50% do grupo que está dispensado da obrigatoriedade do voto. Conforme o TSE, esse quantitativo supera o registrado nas eleições gerais de 2022, em que a porcentagem dessa faixa etária foi de 54,20%.

O segundo turno do pleito no estado também registrou um aumento no número de eleitores com deficiência, atingindo 59.448 votantes, com um percentual de 74,64%, índice superior aos 64,44% registrados em 2022. Ademais, a população autodeclarada quilombola contou com 10.400 votantes.

Esse dado de 2026 inaugura a série histórica, pois, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE), não havia registros desse grupo em Pernambuco em 2022. Nos grupos autodeclarados indígenas, a adesão alcançou 89,72%, com 25.466 eleitores presentes às urnas no estado.