Antônio Galvão, pai dos irmãos, tem motivos de sobra para se orgulhar dos filhos: Luan concluiu a formação básica e está ingressando na Orquestra Jovem Henrique Dias , tocando flauta e saxofone. Já Pedro, por causa da idade, entrará na escola musical em 2027. Apesar disso, já é um frequentador assíduo do grêmio , que foi fundado em 1954.

Com muito talento e animação, três garotos chamaram atenção ao realizar uma apresentação improvisada de frevo em um beco no bairro do Guadalupe, em Olinda, no Grande Recife. Luan Thalyson, de 12 anos, tocou flauta e conduziu o pequeno show, enquanto Pedro, seu irmão de apenas 7 anos, assumiu a percussão. Yago, de 11 anos, vizinho da dupla, assobiou enquanto confeccionava máscaras carnavalescas de papel machê.

"Aqui a gente respira carnaval. Já toquei muito frevo e já toquei em bloco lírico, além de pandeiro e surdo. Sempre apoiei aqui os meninos e gosto muito de ver eles na área da cultura. Deixei eles bem à vontade e disse: 'Vou filmar'. Aí resolvi postar o vídeo e bombou", explicou o artesão, que também foi aluno do Grêmio Musical Henrique Dias.











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O maestro da escola musical, Lúcio Henrique, disse que Luan é um ótimo aluno e aprendeu o instrumento antes do esperado.

"Ele é um aluno exemplar. Absorveu todo o conteúdo didático do Grêmio Musical Henrique Dias em pouquíssimo tempo. Normalmente outros levariam de um ano a um ano e meio. Ele pegou todo o conteúdo do plano de aula 2026 com oito meses. Aliás, já está com o saxofone, estudando comigo", relatou o regente, que ingressou na agremiação em 1988 como aluno e atua como professor desde 2015.