O animal afetado é uma vaca leiteira, que morreu em outubro deste ano.

Um caso de raiva dos herbívoros foi confirmado pela Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco ( Adagro ).

O registro foi feito em São João, no Agreste pernambucano, em 17 de novembro deste ano, após a confirmação laboratorial, com o exame de Imunofluorescência Direta.

Por isso, a agência determinou vigilância ativa por 90 dias, em um raio de 12 quilômetros em volta do foco. Isso significa que a medida contempla oito municípios da região. Existem 4.460 propriedades na zona de vigilância, com 38.260 herbívoros no rebanho.

Em texto postado no site, a Adagro reforça a orientação aos produtores e alerta que todos os herbívoros da área devem ser vacinados contra a raiva.

A doença

A raiva não tem cura. No campo, ela é transmitida pelo morcego que se alimenta de sangue.

No caso do animal infectado em São João, não havia vacinação prévia.

Zona de Vigilância

Segundo a agência, a zona de vigilância é o raio de até 12 quilômetros, a partir da propriedade do foco.

Mais da metade da área desse raio fica fora do município do foco, ainda de acordo com as informações da Adagro.

Ao todo, o raio alcança oito municípios de duas Gerências Regionais: Garanhuns: São João (foco), Angelim, Canhotinho, Jupi, Jucati e Garanhuns, e Sanharó: Calçado e Lajedo.

Em Jucati, Lajedo e Garanhuns, o raio alcança só uma pequena parte do território, na borda do raio.

A obrigação de vacinar vale para as propriedades que ficam dentro do raio.

Como o caso foi descoberto

O animal era uma vaca de um rebanho leiteiro. Segundo o produtor, cerca de dois meses antes uma bezerra da propriedade tinha aparecido com mordida de morcego no pescoço.

O produtor nunca encontrou abrigo de morcegos na propriedade. A investigação seguiu os passos do Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros (PECRH):

Histórico

No dia 23 de outubro, tiveram início os sintomas. A vaca, em trabalho de parto e sem conseguir parir, foi levada a uma clínica de bovinos em Garanhuns.

O animal tinha dificuldade para ficar de pé e andar. Passou por uma cesariana.

No dia seguinte, ficou deitada sem conseguir levantar, com as patas de trás e a cauda enfraquecidas.

O animal morreu no dia 25 do mesmo mês e o Serviço Veterinário Oficia foi notificado.

No dia 28, a Adagro abriu a investigação. A amostra do encéfalo do animal é colhida foi enviada para o exame de raiva.

No dia 13 de novembro, a amostra chegou ao Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário (LABVET), da Agrodefesa, em Goiânia (GO).

Em 17 de novembro, a Imunofluorescência Direta deu positivo para raiva: o foco foi confirmado. Começou, então, o período de 90 dias de vigilância ativa.

Em 15 de fevereiro de 2027, acaba a vigilância ativa e o prazo para vacinar todo o rebanho da zona.

O que é a raiva dos herbívoros

A raiva é uma doença causada por um vírus que ataca o sistema nervoso.

Afeta bovinos, búfalos, ovinos, caprinos, cavalos, mulas e jumentos. Depois que os sinais aparecem, a doença costuma durar no máximo dez dias e é sempre fatal. Não existe tratamento.

A raiva também é uma zoonose: pode passar dos animais para as pessoas e também pode matar o ser humano. Por isso, quem cuida do rebanho precisa de atenção redobrada ao lidar com um animal suspeito.

O morcego

No campo, quem leva o vírus de um animal para outro é o morcego que se alimenta de sangue, o Desmodus rotundus, conhecido como morcego-vampiro.

Ele morde à noite, geralmente no pescoço, no dorso ou na paleta, e deixa uma ferida redonda que sangra. Se o morcego estiver infectado, o vírus passa pela saliva no momento da mordida.

Por isso, animal mordido por morcego é sinal de alerta e deve ser comunicado à Adagro, mesmo que ainda não esteja doente.

Na propriedade de São João, o produtor contou à equipe da agência que uma bezerra tinha sido mordida no pescoço cerca de dois meses antes da investigação.

Sinais de alerta



Muda o comportamento

O animal se isola, fica agitado ou agressivo e para de comer.

Baba e parece engasgado

Salivação em excesso e dificuldade para engolir. Não é engasgo: não coloque a mão na boca do animal.

Cambaleia e cai

Tropeça, arrasta as patas e cai. Deitado, pode fazer movimentos de pedalar.

Patas de trás fracas

Não consegue ficar de pé, as patas de trás dobram e ele fica deitado: foi o que aconteceu com a vaca de São João.

Marca de mordida

Feridas redondas no pescoço, no dorso ou na paleta, com sangue escorrido, indicam ataque de morcego.

Morte súbita

Principalmente se houve sinais nervosos antes ou marcas de mordida.

