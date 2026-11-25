É o que aponta a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) 2024, divulgada nesta quarta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir de análise de dados de 2024.

O levantamento mostra que há 16 cidades em todo o país com um problema ainda maior: os lixões em áreas alagáveis. Um deles fica em Pernambuco. É São Bento do Una, no Agreste. A cidade, conhecida como a “Capital do Ovo”, tem pouco mais de 50 mil habitantes.

Em maio deste ano, o Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) alertou para o risco da volta de lixões no estado.

No estudo, o IBGE aponta que 2024 foi o ano em que terminou o prazo previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos para a destinação ambientalmente adequada do lixo.

Nos lixões, os resíduos são depositados diretamente sobre o solo, sem proteção.

A decomposição dos materiais pode produzir o chorume. Ele é o, líquido capaz de contaminar o solo e as águas subterrâneas.

Ainda de acordo com o IBGE, os lixões eram mais frequentes no Norte. Naquela região, 69,2% dos municípios informaram utilizar lixões, contra 2,6% no Sul.

Áreas alagáveis

Dos 16 municípios que tinham lixões em áreas alagáveis, em 2024, 13 ficam no Norte e no Nordeste. Amazonas, Pará e Ceará lideram, com três municípios cada.

A presença de lixões em áreas alagáveis representa um risco ainda maior. É que a água pode entrar em contato com os resíduos, espalhar materiais descartados e transportar substâncias contaminantes para rios, solos e outras áreas.

Entre as cidades identificadas está Afuá, na Ilha do Marajó, no Pará, onde a proximidade entre os lixões e os cursos d'água amplia a preocupação com os impactos ambientais do descarte inadequado.

Os dezesseis municípios com lixões em áreas alagadas são:

Barreirinha (AM);

Manaquiri (AM);

Maués (AM);

Pracuúba (AP);

Afuá (PA);

Alenquer (PA);

Ponta de Pedras (PA);

Acarape (CE);

Barreira (CE);

São Benedito (CE);

Gonçalves Dias (MA);

Santa Rita (PB);

São Bento do Una (PE);

Porteirinha (MG);

Capão Bonito (SP);

Piracanjuba (GO).



Política

Instituída em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu a obrigação de implantar uma disposição final ambientalmente adequada de rejeitos.

Os prazos foram posteriormente modificados pelo novo Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020.

O prazo geral previsto na legislação terminou em dezembro daquele ano. Para os municípios que atendiam a determinadas condições legais de planejamento e sustentabilidade financeira, foram estabelecidos prazos escalonados, de acordo com o tamanho da população e outras características.

O último deles terminou em 2 de agosto de 2024, para municípios com menos de 50 mil habitantes, conforme o Censo de 2010, que se enquadravam nas condições previstas em lei.

Sem coleta seletiva

A pesquisa também mostra que a existência de serviços convencionais de limpeza urbana não significa que as cidades tenham estruturado alternativas para separar, reciclar e reaproveitar os resíduos.

Dos 5.561 municípios que informaram possuir serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, apenas 2.675, equivalentes a 48,1%, declararam ter alguma atividade relacionada à coleta seletiva.

A desigualdade regional também aparece nesse indicador. No Sul, a coleta seletiva estava presente em 74,5% dos municípios, enquanto no Sudeste alcançava 54%. No Nordeste, o percentual era de 33,4%, e no Norte, de apenas 24,7%.

Apesar das diferenças, houve expansão do serviço em comparação com 2008. No Norte, por exemplo, a proporção de municípios com coleta seletiva passou de 4,7% naquele ano para 24,7% em 2024.