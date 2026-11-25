O Diario de Pernambuco teve acesso aos autos do processo do caso, que aconteceu há mais de 11 anos, em maio de 2015, no Centro do Recife. Ao determinar a impronúncia, o juiz José Carlos Vasconcelos Filho, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, entendeu que, embora a materialidade do crime esteja comprovada, as provas colhidas ao longo do processo são “frágeis e insuficientes” para apontar Raphaell como autor ou coautor do crime.

A Justiça de Pernambuco decidiu, nesta quarta-feira (25), impronunciar o ex-companheiro do professor José Bernardino da Silva Filho, conhecido como "Betinho", réu pela morte do educador. Com a determinação, Raphaell Gouveia Thorpe não irá a júri popular e o caso é arquivado por falta de provas.

O magistrado destacou que a decisão de levar um réu a júri exige indícios seguros de autoria, o que não se confunde com “meras suposições ou presunções herdadas do inquérito policial”.

O caso

Conhecido como Betinho, o professor tinha 49 anos e trabalhava em uma escola particular na capital pernambucana. Ele foi encontrado morto no apartamento onde morava, na Boa Vista, no Centro do Recife, após ser atingido na cabeça por golpes de um ferro de passar roupa e estrangulado com o fio do eletrodoméstico.

De acordo com os laudos periciais, a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico e asfixia por estrangulamento, o que a levou à morte. Passados 11 anos e seis meses, a autoria do assassinato segue sem resposta.

A princípio, dois jovens chegaram a ser acusados pelo crime, mas foram impronunciados por falta de provas. A investigação foi retomada posteriormente e apontou Raphaell como responsável pelo homicídio. O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) ofereceu denúncia contra ele em agosto de 2024, que foi aceita pela Justiça.

Fragilidade das provas

Ao decidir pela impronúncia, o juiz José Carlos Vasconcelos Filho acolheu os pedidos do MPPE, protocolado no dia 3 de setembro, e da defesa de Raphaell, juntado aos autos no dia 29 do mesmo mês, sob o argumento de que não havia provas suficientes contra o réu.

Nas alegações finais, o advogado de Raphaell destacou que as testemunhas ouvidas em juízo não apresentaram provas concretas, reproduzindo “comentários” e “boatos”.

A defesa apontou ainda que não foram encontradas impressões digitais do acusado no ferro de passar roupas utilizado no homicídio e que não há registros de desentendimentos entre ele e a vítima.

À época, a defesa de Raphaell Gouveia comentou com o Diario que o processo é “antigo e muito complexo” e destacou que “até hoje não se descobriu com certeza quem matou Betinho”.

Na sentença desta quarta-feira, o juiz detalhou os pontos que invalidaram a tese acusatória inicial, como a presença do material genético de Raphaell em cuecas usadas encontradas na sala e em um vasilhame de cerveja, além de digitais em uma cômoda e em uma garrafa plástica.

A Justiça entendeu que os vestígios refletem apenas a convivência, já que o acusado mantinha um relacionamento amoroso de quatro anos com Betinho, frequentava o apartamento diariamente e deixava pertences pessoais no local.

A premissa de que apenas o réu teria entrado no edifício na noite do crime foi descartada. Depoimentos do porteiro e do síndico confirmaram que o prédio possuía apenas três câmeras à época, com pontos cegos significativos que permitiam o acesso pela lateral ou pelas escadas sem registro de imagens.

O magistrado ressaltou, ainda, o depoimento de um vizinho que ajudou a arrombar a grade do apartamento e relatou que a vítima estava firmemente amarrada pelos pés. A testemunha sugeriu que o crime exigiria a força de mais de um agressor ou o uso de forte sedativo, hipótese que, segundo a decisão, “jamais foi elucidada pela investigação policial”.

Outro ponto refutado pela Justiça foi o fato de Raphaell ter corrido ao encontrar o corpo, o que foi considerado compreensível diante do “absoluto estado de choque e pânico” ao ver o parceiro morto. A decisão frisou ainda que o réu é primário e não possui histórico de comportamento violento.

Arquivamento

Com a sentença de impronúncia, Raphaell fica livre da acusação. Pela legislação penal, o processo só poderá ser reaberto caso surjam novas provas concretas apontando sua responsabilidade antes que o crime prescreva.

A reportagem tentou contato com a defesa de Raphaell Gouveia Thorpe para comentar a decisão desta quarta-feira e aguarda retorno. O espaço segue aberto.



