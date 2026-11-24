Durante o evento, Priscila Krause ressaltou o papel da aproximação institucional para consolidar práticas de gestão pública voltadas a entregas concretas para a população. "O MBC nos ajuda a fortalecer uma nova cultura na administração pública: uma cultura de planejamento, de integração, de acompanhamento e, sobretudo, de compromisso com as entregas. Porque não basta querer fazer. É preciso saber fazer. E fazer acontecer", disse.

A governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause (PSD), participou, na noite de segunda-feira (23), em São Paulo, da celebração pelos 25 anos do Movimento Brasil Competitivo (MBC). Na ocasião, Krause representou Raquel Lyra (PSD), que participa de formação na Inglaterra, e acompanhou a homenagem a Jorge Gerdau Johannpeter, fundador da entidade e presidente do Conselho Superior, que encerra seu ciclo à frente do movimento, passando o comando do Conselho para Luiz Carlos Trabuco Capp.

Firmada em julho de 2024, a parceria entre Governo de Pernambuco e o MBC busca substituir estruturas administrativas fragmentadas por um modelo integrado e orientado por dados, com foco em planejamento estratégico, monitoramento de projetos e gestão por resultados nas secretarias estaduais. Além disso, agenda de modernização administrativa também abrange ações no âmbito do programa Juntos Pela Segurança.

Segundo a gestão estadual, essa modernização também está associada a medidas de equilíbrio fiscal. Ainda de acordo com o Governo de Pernambuco, o estado registrou economia de R$ 2,5 bilhões nos gastos públicos ao fim do primeiro ano de gestão, sem comprometer os serviços essenciais.

"A eficiência da administração pública não pode ser medida apenas pelo que se economiza, mas principalmente pela eficácia e pelo que se entrega à nossa gente. Sob a liderança da governadora Raquel Lyra, Pernambuco voltou a investir, a buscar novos investimentos e a se preparar para um novo momento do pacto federativo com a reforma tributária. E tudo isso tem como base algo fundamental: a recuperação da confiança em Pernambuco", afirmou Krause.







