De acordo com o governo estadual, os trabalhos começaram no último dia 18 de novembro e têm prazo de execução de seis meses, contado a partir da emissão da ordem de serviço. A intervenção prevê a recuperação estrutural da fachada, a instalação de um novo revestimento, a substituição das esquadrias e a renovação da coberta do hospital.

A reforma da fachada do Hospital Otávio de Freitas (HOF), no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife, vai custar R$ 20,48 milhões aos cofres públicos de Pernambuco. O contrato foi firmado entre a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) e a empresa Cinzel Engenharia e o extrato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (24).

A obra segue o mesmo padrão adotado na reforma da fachada do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. A intervenção no HR foi alvo de críticas à governadora Raquel Lyra (PSD), principalmente pelo volume de recursos destinados à modernização externa do prédio, já que a unidade enfrentava problemas estruturais e dificuldades na assistência aos pacientes.

No Otávio de Freitas, a Cehab afirma que a substituição das esquadrias prevê a instalação de vidros duplos com persianas integradas e encapsuladas em uma câmara selada. Segundo a companhia, a tecnologia facilita a higienização, reduz o acúmulo de poeira e microrganismos, melhora o isolamento acústico e térmico e permite controlar a entrada de luz natural nos ambientes hospitalares.

A companhia informou que o investimento faz parte de um pacote de obras que soma R$ 84,88 milhões na unidade. A maior parcela, de R$ 58,9 milhões, está destinada à reforma geral da emergência e da UTI. Segundo o governo, os trabalhos estão com aproximadamente 29% de execução e devem resultar na entrega de 183 novos leitos na emergência geral, além de leitos de UTI pediátrica e de diálise, novos consultórios ambulatoriais e melhorias na infraestrutura.

Outro contrato, de R$ 4,6 milhões, contempla a reforma de uma UTI e a construção de uma nova farmácia. Essa intervenção está com cerca de 79% de execução, conforme a Cehab. Já a construção de uma nova caixa-d’água, que recebeu R$ 900 mil, foi concluída e entregue em 2025.

A companhia ressaltou que os R$ 20,48 milhões destinados à fachada e à coberta serão utilizados exclusivamente em obras e serviços de engenharia. A compra de equipamentos médico-hospitalares, segundo a Cehab, é realizada de maneira independente, sob responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.



O Hospital Otávio de Freitas também acumula registros de problemas estruturais e dificuldades na assistência. Fiscalizações realizadas em 2026 pelo Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) e pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) identificaram déficit de profissionais, climatização insuficiente, pacientes acomodados nos corredores e problemas na estrutura do bloco cirúrgico, incluindo revestimentos danificados e equipamentos sem funcionamento.

Em janeiro de 2026, usuários relataram falta de medicamentos, problemas de higiene e altas hospitalares sem a realização de cirurgias. Três anos antes, em janeiro de 2023, uma fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem (Coren-PE) encontrou 103 pacientes em uma emergência com capacidade para 86 leitos. Desse total, 55 estavam nos corredores.