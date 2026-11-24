A distinção reconhece a contribuição do executivo para o fortalecimento das relações econômicas e institucionais entre Brasil e Espanha. A cerimônia de entrega da honraria foi conduzida pelo embaixador brasileiro em Madri, Luiz Alberto Figueiredo.

A Iberdrola, grupo espanhol que controla a Neoenergia, tem em curso um plano de investimentos de R$ 50 bilhões no Brasil entre 2026 e 2030. Com aportes que já superam os R$ 100 bilhões no mercado brasileiro, a companhia tem no país um dos principais destinos de seus investimentos. Nesta terça-feira (24), o presidente executivo do grupo, Ignacio Galán, recebeu a Ordem de Rio Branco, condecoração concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por indicação do Ministério das Relações Exteriores.

Instituída em 1963, a Ordem de Rio Branco é uma condecoração do Ministério das Relações Exteriores destinada ao reconhecimento de serviços meritórios prestados por personalidades e instituições brasileiras e estrangeiras. A honraria leva o nome do patrono da diplomacia brasileira, José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco.

À frente da Iberdrola há 25 anos, Galán também preside o Conselho de Administração da Neoenergia. Segundo a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib), a empresa foi a companhia privada que mais investiu no setor de infraestrutura do Brasil nos últimos quatro anos.

“Para nós, estar no Brasil significa investir, permanecer e contribuir”, afirmou Galán ao receber a honraria. Na ocasião, o executivo destacou as oportunidades de negócios associadas à expansão e ao reforço das redes elétricas, além do potencial brasileiro de geração de energia a partir de fontes renováveis.

Concessões no Brasil

A presença do grupo espanhol no mercado brasileiro foi reforçada pela renovação antecipada, por mais 30 anos, das concessões da Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN) e Neoenergia Elektro (SP e MS). Em Pernambuco, o contrato de concessão da distribuidora já foi prorrogado até 2060, enquanto o da Neoenergia Brasília tem vigência até 2045.

Recentemente, a companhia também arrematou dois dos sete lotes ofertados em um leilão de transmissão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Os empreendimentos preveem investimentos de R$ 1,4 bilhão e a geração de cerca de 3,1 mil postos de trabalho.