Assinada pela governadora Raquel Lyra (PSD), a lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Pernambuco na ordem de R$ 68,7 bilhões

Cédulas de dinheiro (RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL)

O governo de Pernambuco publicou no Diário Oficial de sexta (20), a Lei Nº 19.352, de 19 de novembro, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2027.

Saúde, Previdência Social, educação, segurança pública e direitos da cidadania terão as maiores despesas, segundo as categorias econômicas e por função.

Assinada pela governadora Raquel Lyra (PSD), a lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Pernambuco na ordem de R$ 68,7 bilhões.

Nesse montante, estão o orçamento fiscal referente aos poderes do estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e/ou mantidas pelo poder público estadual.

A norma também engloba o orçamento de investimento das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Segundo o governo, aplicam-se à execução dos orçamentos definidos as disposições pertinentes contidas na Lei nº 19.329, de 1º de setembro de 2026.

O orçamento fiscal do estado para o exercício financeiro, composto pelas receitas e despesas do estado das entidades da administração indireta e fundações instituídas e/ou mantidas pelo poder público, estima a receita em R$ 66, 9 bilhões. Também fixa a despesa no mesmo valor.

Ainda de acordo com o estado, a receita do orçamento fiscal decorrerá da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de capital.

A despesa do orçamento fiscal apresenta sua composição por funções, segundo as categorias econômicas, constante do sumário da despesa do estado por funções e por órgãos, segundo as categorias econômicas, apresentadas no sumário da despesa do estado por órgãos.

O Orçamento de Investimento das Empresas do Estado de Pernambuco para o exercício financeiro estima a receita em R$ 1,7 bilhão e fixa a despesa em igual importância.

As fontes de financiamento do orçamento de investimento das empresas decorrerão da arrecadação de receitas operacionais e não operacionais, bem como da captação de recursos através de aumento do capital social e de realização de empréstimos e convênios de longo prazo.

As aplicações do orçamento de investimento das empresas apresentam a composição por funções, de acordo com o sumário dos investimentos das empresas por função e por entidades, conforme o sumário dos investimentos por empresa.

O demonstrativo das despesas, por categoria e funções, A saúde pública ficará com R$ 13,7 bilhões. A Previdência Social e a educação estão no patamar de pouco mais de R$ 10 bilhões. A segurança pública contará com pouco mais de R$ 4,8 bilhões e direitos da cidadania, R$ 2,5 bilhões.

No Judiciário, o Tribunal de Justiça (TJPE) terá R$ 3,6 bilhões. No Legislativo, a Assembleia Legislativa contará com R$ 1, 1 bilhão e o Tribunal de Contas, com quase R$ 1 bilhão. O Ministério Público ficou com pouco mais de R$ 1 bilhão.

Créditos

A lei autoriza o estado a realizar operações de crédito por antecipação da receita relativamente ao orçamento fiscal, até o limite de 15% da receita corrente estimada.

O estado também pode fazer operações de crédito da dívida fundada, até o limite de R$ 7, 4 bilhões, conforme constante do quadro de receitas do orçamento fiscal; além de dar como garantia das operações de crédito, até o limite das referidas operações.

O governo pode abrir créditos suplementares, por meio de decreto do Poder Executivo, até o limite correspondente a 20% do total da despesa fixada nesta Lei, para viabilizar alterações ou inclusões de grupos de despesa e categorias econômicas de ações.

Isso é possível para atender a insuficiências de dotações constantes do orçamento fiscal, do orçamento de investimento das empresas e de créditos adicionais.

A norma autoriza, ainda, a abertura de créditos suplementares, por meio de decreto do Poder Executivo, à conta de repasse de recursos do Orçamento Fiscal, até o limite de 20% da despesa fixada para fundos, fundações e empresas, respeitado o limite geral, para viabilizar alterações ou inclusões de categorias econômicas e grupos de despesa de ações.

O objetivo, nesse caso, é suprir déficits e necessidades operacionais da entidade, não onerando o limite de suplementações autorizado neste inciso, os recursos advindos de convênios e operações de crédito que não foram incluídos nas previsões orçamentárias.

É possível também abrir créditos suplementares, por meio de decreto do Poder Executivo, à conta de repasse de recursos do Orçamento Fiscal, até o limite correspondente a 50% da despesa fixada para o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (FEM), para viabilizar alterações ou inclusões de categorias econômicas e grupos de despesa de ações.

O objetivo é suprir déficits e necessidades operacionais da entidade, não onerando o limite de suplementações autorizado neste inciso, os recursos advindos de convênios e operações de crédito que não foram incluídos nas previsões orçamentárias.

Ainda de acordo com a lei, fica autorizada a abertura de créditos suplementares, por meio de decreto do Poder Executivo, à conta de repasse de recursos do Orçamento Fiscal, até o limite de 70% da despesa fixada para o Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife CTM.