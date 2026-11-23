CVM suspende registro de 5 companhias por falta de informações, incluindo Ambipar e BRB
Os valores mobiliários emitidos por essas companhias ficam impedidos de serem negociados em mercados regulamentados, como bolsas ou mercados de balcão
Publicado: 23/11/2026 às 15:23
A CVM suspendeu o registro de cinco companhias abertas por descumprimento da obrigação de prestar informações periódicas à autarquia (Repordução/Instagram @cvm)
A Superintendência de Relações com Empresas (SEP) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) suspendeu o registro de cinco companhias abertas por descumprimento, há mais de 12 meses, da obrigação de prestar informações periódicas à autarquia, conforme previsto na Resolução CVM 80.
As empresas com registros suspensos são: a Ambipar Participações e Empreendimentos (em recuperação judicial), o BRB Banco de Brasília, a Environmental ESG Participações (em recuperação judicial), a K-Infra Rodovia do Aço e a Refinaria de Petróleos de Manguinhos (em recuperação judicial).
Com a suspensão, os valores mobiliários emitidos por essas companhias ficam impedidos de serem negociados em mercados regulamentados, como bolsas ou mercados de balcão.
A CVM ressaltou que a medida não isenta as companhias, seus controladores e administradores de responsabilidades por eventuais infrações cometidas anteriormente.
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