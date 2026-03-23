Operando no limite, Hospital Otávio de Freitas ganha mais leitos de UTIs

A entrega dos 20 novos leitos de UTI, realizada na manhã desta segunda-feira (23), acontece quando o Hospital Otávio de Freitas operava com 100% de ocupação dos leitos de terapia intensiva

Entrega do Hospital Otávio de Freitas (Foto: Rafael Vieira/DP)



Operando com 100% de ocupação da UTI, o Hospital Otávio de Freitas, no Recife, ganhou, nesta segunda-feira (23), 20 novos leitos de terapia intensiva, ampliando a oferta à população.

A unidade contava com 50 leitos adultos e 19 pediátricos, todos ocupados.

As novas vagas da UTI são voltadas, principalmente, para pacientes com doenças respiratórias, incluindo casos de tuberculose, e dispõe de dois leitos de isolamento.

Segundo o diretor da unidade, Rômulo Aquino, a ampliação deve impactar diretamente o fluxo do hospital. “A gente vai receber pacientes de alta complexidade em uma área totalmente modernizada, com estrutura física adequada tanto para pacientes quanto para profissionais, além de novos equipamentos. Isso facilita o atendimento e melhora a assistência”, afirmou.

Ele também destacou mudanças na dinâmica interna. “Com leitos modernizados, mais pacientes atendidos e equipamentos novos, a gente consegue diagnósticos mais precisos. O paciente é mais assistido e há maior rotatividade dos leitos”, disse.

A intervenção faz parte de um pacote mais amplo de requalificação da unidade.

Durante a agenda, a governadora Raquel Lyra citou investimentos de cerca de R$ 56 milhões e destacou a recuperação estrutural do hospital. “A gente está requalificando o hospital do piso ao teto, com novos equipamentos, rede elétrica, gases, climatização e estrutura adequada. É garantir assistência de qualidade e dignidade para pacientes e trabalhadores”, declarou.

Entre as melhorias já realizadas, ou em andamento, conforme a governadora, estão uma nova UTI pediátrica, refeitório e cozinha, centro administrativo reformulado, centro de endoscopia digestiva com mais de 10 equipamentos e um centro de imagem com tomógrafo, ultrassom e raio-x digital novos.

Segundo a secretaria de saúde do estado, Zilda Cavalcanti, também está em construção uma nova farmácia e um prédio anexo com cerca de 130 leitos, com previsão de entrega para setembro, que deve contribuir para reduzir a sobrecarga da emergência, atualmente funcionando com pacientes em corredores.

Hemope ganha unidade móvel

Na mesma agenda, o governo estadual apresentou uma unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), com capacidade para até 800 doações de sangue por mês.

Zilda Cavalcanti destacou a importância do equipamento para manter o abastecimento da rede. “A unidade móvel tem um poder enorme de chegar perto das pessoas e possibilitar a doação de sangue, fortalecendo o estoque necessário para cirurgias e atendimentos de emergência”, afirmou.

Segundo ela, Pernambuco foi o estado do Nordeste que mais realizou cirurgias eletivas em 2025, o que amplia a necessidade de sangue na rede.

Inicialmente, a unidade funcionará nas proximidades da sede do Hemope, no Recife, antes de circular por outras cidades, seguindo cronograma a ser definido.

Sobre o Hospital Otávio de Freitas

Fundado em 23 de janeiro de 1956, a Unidade é voltada ao tratamento de tuberculose e doenças respiratórias.

Em 1974, passou a adotar o nome atual, em homenagem ao médico sanitarista José Octávio de Freitas.

Atualmente, conta com 532 leitos e é referência no tratamento de doenças respiratórias, sendo a única unidade de Pernambuco habilitada para atender casos de tuberculose multirresistente.

O hospital também atua em especialidades como traumato-ortopedia, clínica médica, urologia, cirurgia geral, dermatologia, infectologia e pediatria, além de programas como oxigenioterapia, hanseníase e HIV/Aids.

Na emergência, são atendidos cerca de 2,3 mil pacientes por mês. Em 2025, a unidade realizou 33.008 tomografias, 56.983 radiografias, 19.853 ultrassonografias, além de 2.732 endoscopias e 371 colonoscopias.

