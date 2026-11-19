Médico desce de ambulância e corre entre carros para abrir caminho a paciente grave na BR-101 (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma ambulância enfrentou um congestionamento intenso na BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, enquanto transportava uma paciente em estado grave para o Hospital da Restauração (HR), no Recife. Para tentar agilizar a passagem da viatura, o médico Johny Barbosa desceu do veículo e correu entre os carros, pedindo aos motoristas que abrissem espaço. A cena foi registrada em vídeo na quarta-feira (18) e chamou a atenção nas redes sociais.

O episódio aconteceu por volta do meio-dia, nas proximidades da fábrica da Vitarella. A paciente havia sido atendida no Hospital Dr. Benévolo Wanderley do Amaral, em Escada, na Mata Sul, após apresentar crises convulsivas recorrentes. Ela chegou a ser estabilizada pela equipe médica, mas ainda precisava de avaliação neurológica especializada, serviço que não estava disponível na unidade de origem.

Em relato sobre a ocorrência, Johny, que é plantonista em urgência e emergência, contou ao Diario de Pernambuco que a transferência foi solicitada à Central de Regulação de Leitos para que a mulher pudesse receber atendimento no HR. Durante o deslocamento, a equipe encontrou o trecho da rodovia tomado pelo congestionamento.

“Sabendo da gravidade do quadro e da importância de chegar ao hospital o mais rápido possível, tomei a iniciativa de descer da ambulância e solicitar aos motoristas que abrissem passagem para que pudéssemos seguir.”

O médico também esclareceu que não sabia que estava sendo filmado e que não foi responsável pela gravação. Ele só tomou conhecimento das imagens posteriormente, quando uma enfermeira que acompanhava a ocorrência compartilhou o vídeo em um grupo do hospital.

A ambulância conseguiu chegar ao Hospital da Restauração com a paciente consciente, orientada e clinicamente estável, embora ela ainda apresentasse episódios convulsivos intermitentes. No local, a mulher foi recebida e admitida pela neurologista responsável, que daria continuidade à investigação do quadro, incluindo exames laboratoriais e de imagem, como tomografia computadorizada.

O profissional informou que não recebeu novas notícias sobre a evolução clínica da paciente após a transferência. Segundo ele, esse acompanhamento não costuma ser feito pela equipe que realiza o transporte, uma vez que, após a admissão pelo especialista na unidade de destino, os profissionais são liberados para retornar ao hospital de origem.

Ao comentar a repercussão da atitude, o médico afirmou que sua preocupação, naquele momento, era exclusivamente garantir que a paciente chegasse ao atendimento especializado.

“Em nenhum momento pensei em câmeras, vídeos ou reconhecimento. Naquele instante, minha única preocupação era garantir que aquela paciente chegasse o mais rápido possível ao atendimento de que precisava. Fiz apenas aquilo que acredito ser nosso dever como médicos: cuidar, agir e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar uma vida”, concluiu.

