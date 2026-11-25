Estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), do Centro Acadêmico do Agreste (CAA), localizado em Caruaru, postaram um vídeo denunciando a presença de baratas na refeição do Restaurante Universitário (RU). A graduanda em Medicina Raíssa Miranda publicou o registro no X, antigo Twitter, nesta terça-feira (24).











Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

Nas imagens, é possível ver os insetos nos pratos dos alunos. "Olha aqui, galera. Não é IA (inteligência artificial)", disse Raíssa. "Ai, que nojo", comentou outro colega. Em entrevista ao Diario, a estudante relatou que o restaurante tirou uma foto e registrou o ocorrido.

"Foi no prato da minha colega. Estávamos almoçando todos juntos e só depois de uns 10 minutos (comendo o prato) ela percebeu. Na hora, todo mundo parou de comer e fomos atrás da gestão do RU, que é terceirizado, e tudo que fizeram foi tirar foto e pegar os dados da minha colega pra 'registrar'. Acreditamos que a barata tava no feijão preto", afirmou.

Raíssa conta ainda que já houve outros episódios semelhantes. "Não é a primeira vez que encontramos insetos nas comidas do RU, além de diversos casos de gastroenterite coletiva após as pessoas comerem lá. Essa situação de hoje só reforça a má qualidade oferecida a nós, estudantes, e aos outros servidores que dependem do restaurante universitário pra se alimentarem adequadamente", relatou a jovem.

@AdrielD37708 queria que tivesse sido IA meu amorzinho, todo mundo na mesa comendo desse mesmo feijão, ownt https://t.co/NKaBAviB2F — eles amam raíssa (@raissaamirandaa) November 24, 2026

O que diz a UFPE

Por meio de nota, a Universidade Federal de Pernambuco afirmou que a ocorrência está sendo investigada e que acionou a Vigilância Sanitária. A instituição de ensino superior disse também que o cronograma de dedetização do RU está em dia.

"A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio da Direção do Centro Acadêmico do Agreste (CAA) e da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes), acolheu imediatamente a reclamação dos estudantes sobre a presença de um inseto em uma refeição do Restaurante Universitário (RU). Em conjunto com a equipe de fiscalização do contrato, notificou formalmente a empresa responsável, exigindo providências urgentes, e acionou a Vigilância Sanitária", diz trecho do comunicado.

Além disso, a UFPE destacou que "representantes da gestão da empresa já estão no campus, acompanhando os serviços e reforçando o controle de qualidade". A universidade acrescentou que seguirá "acompanhando, cobrando providências e permanecendo de prontidão para as intervenções necessárias".

Confira a nota na íntegra:

"A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio da Direção do Centro Acadêmico do Agreste (CAA) e da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes), acolheu imediatamente a reclamação dos estudantes sobre a presença de um inseto em uma refeição do Restaurante Universitário (RU). Em conjunto com a equipe de fiscalização do contrato, notificou formalmente a empresa responsável, exigindo providências urgentes, e acionou a Vigilância Sanitária.

A ocorrência está sendo investigada tecnicamente. Embora o cronograma de dedetização esteja em dia, possíveis cenários estão sendo avaliados.

Agradecemos à comunidade estudantil pela mobilização e reconhecemos a excelência, a agilidade e o comprometimento dos nossos servidores responsáveis pela fiscalização do RU. Seguimos acompanhando, cobrando providências e permanecendo de prontidão para as intervenções necessárias.

Reafirmamos nosso compromisso com os estudantes: a qualidade da alimentação, a segurança alimentar e a saúde da nossa comunidade são prioridades inegociáveis. Estamos juntos na defesa desses direitos."

Outro caso

Um dos últimos casos noticiados pelo Diario sobre irregularidades no Restaurante Universitário (RU) aconteceu no Campus Recife da instituição em 3 de setembro de 2023, após um relatório emitido pela Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde do Recife (Sevs). Na época, o órgão identificou falhas no tratamento dos alimentos.

A investigação foi realizada depois de um surto de intoxicação alimentar. Cerca de 1.290 pessoas tinham passado mal com a comida servida em 1º de setembro daquele ano.

Na ocasião, a instituição de ensino afirmou, por meio do site oficial, que "atuou à disposição da comunidade com suporte do Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante (Nase), em visitas às Casas de Estudantes para orientação e encaminhamento para redes de serviços de saúde". A empresa General Good, responsável pela administração do RU na época, ampliou seu quadro e realizou substituições do responsável técnico.