Estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), do Centro Acadêmico do Agreste (CAA), localizado em Caruaru, postaram um vídeo denunciando a presença de baratas na refeição do Restaurante Universitário (RU). A graduanda em Medicina Raíssa Miranda publicou o registro no X, antigo Twitter, nesta terça-feira (24).
Ver esse post no Instagram
Nas imagens, é possível ver os insetos nos pratos dos alunos. "Olha aqui, galera. Não é IA (inteligência artificial)", disse Raíssa. "Ai, que nojo", comentou outro colega. Em entrevista ao Diario, a estudante relatou que o restaurante tirou uma foto e registrou o ocorrido.
"Foi no prato da minha colega. Estávamos almoçando todos juntos e só depois de uns 10 minutos (comendo o prato) ela percebeu. Na hora, todo mundo parou de comer e fomos atrás da gestão do RU, que é terceirizado, e tudo que fizeram foi tirar foto e pegar os dados da minha colega pra 'registrar'. Acreditamos que a barata tava no feijão preto", afirmou.
Raíssa conta ainda que já houve outros episódios semelhantes. "Não é a primeira vez que encontramos insetos nas comidas do RU, além de diversos casos de gastroenterite coletiva após as pessoas comerem lá. Essa situação de hoje só reforça a má qualidade oferecida a nós, estudantes, e aos outros servidores que dependem do restaurante universitário pra se alimentarem adequadamente", relatou a jovem.
@AdrielD37708 queria que tivesse sido IA meu amorzinho, todo mundo na mesa comendo desse mesmo feijão, ownt https://t.co/NKaBAviB2F— eles amam raíssa (@raissaamirandaa) November 24, 2026
O que diz a UFPE
Por meio de nota, a Universidade Federal de Pernambuco afirmou que a ocorrência está sendo investigada e que acionou a Vigilância Sanitária. A instituição de ensino superior disse também que o cronograma de dedetização do RU está em dia.
"A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio da Direção do Centro Acadêmico do Agreste (CAA) e da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes), acolheu imediatamente a reclamação dos estudantes sobre a presença de um inseto em uma refeição do Restaurante Universitário (RU). Em conjunto com a equipe de fiscalização do contrato, notificou formalmente a empresa responsável, exigindo providências urgentes, e acionou a Vigilância Sanitária", diz trecho do comunicado.
Além disso, a UFPE destacou que "representantes da gestão da empresa já estão no campus, acompanhando os serviços e reforçando o controle de qualidade". A universidade acrescentou que seguirá "acompanhando, cobrando providências e permanecendo de prontidão para as intervenções necessárias".
Confira a nota na íntegra:
"A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por meio da Direção do Centro Acadêmico do Agreste (CAA) e da Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes), acolheu imediatamente a reclamação dos estudantes sobre a presença de um inseto em uma refeição do Restaurante Universitário (RU). Em conjunto com a equipe de fiscalização do contrato, notificou formalmente a empresa responsável, exigindo providências urgentes, e acionou a Vigilância Sanitária.
A ocorrência está sendo investigada tecnicamente. Embora o cronograma de dedetização esteja em dia, possíveis cenários estão sendo avaliados.
Agradecemos à comunidade estudantil pela mobilização e reconhecemos a excelência, a agilidade e o comprometimento dos nossos servidores responsáveis pela fiscalização do RU. Seguimos acompanhando, cobrando providências e permanecendo de prontidão para as intervenções necessárias.
Reafirmamos nosso compromisso com os estudantes: a qualidade da alimentação, a segurança alimentar e a saúde da nossa comunidade são prioridades inegociáveis. Estamos juntos na defesa desses direitos."
- Sobrevivente de acidente em Ipojuca passa por cirurgia e deve ser submetida a novos procedimentos
- Casal resgata lagartixa presa em fresta de concreto, em Jaboatão dos Guararapes
- MPPE apura divergências em contratos de R$ 14 milhões e notifica Abreu e Lima
- Hemope realiza ações para mobilizar doações de sangue e manter estoques estáveis
Outro caso
Um dos últimos casos noticiados pelo Diario sobre irregularidades no Restaurante Universitário (RU) aconteceu no Campus Recife da instituição em 3 de setembro de 2023, após um relatório emitido pela Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde do Recife (Sevs). Na época, o órgão identificou falhas no tratamento dos alimentos.
A investigação foi realizada depois de um surto de intoxicação alimentar. Cerca de 1.290 pessoas tinham passado mal com a comida servida em 1º de setembro daquele ano.
Na ocasião, a instituição de ensino afirmou, por meio do site oficial, que "atuou à disposição da comunidade com suporte do Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante (Nase), em visitas às Casas de Estudantes para orientação e encaminhamento para redes de serviços de saúde". A empresa General Good, responsável pela administração do RU na época, ampliou seu quadro e realizou substituições do responsável técnico.