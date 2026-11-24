Iniciada na segunda (23), a campanha tem como tema “Doar nos conecta!” e visa reconhecer e homenagear o protagonismo dos doadores, que fazem da solidariedade um gesto de amor ao próximo.

Para tentar manter a estabilidade nos estoques sanguíneos no estado, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) está promovendo durante esta semana uma programação especial dedicada ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado nesta quarta-feira (25).

De acordo com o Hemope, os estoques de sangue no estado seguem estáveis, mas os tipos sanguíneos negativos, especialmente O- e A-, merecem maior atenção e mais doações neste momento.

Ainda de acordo com a Fundação, embora a situação geral esteja “sob controle”, a manutenção dos estoques depende da participação contínua dos doadores.

“Todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. Cada doação é importante para garantir o atendimento das necessidades transfusionais dos hospitais e ajudar a salvar vidas", ressalta Anna Fausta, diretora de Hemoterapia do Hemope.

Juntamente para tentar mobilizar mais pessoas, o Hemope realizou no Recife uma homenagem a 430 doadores de sangue e plaquetas, em reconhecimento às marcas de 15, 25, 50, 75 e 100 doações realizadas ao longo de suas trajetórias.

O eletricista Adriano Ferreira, de 43 anos, doa sangue desde os 18 anos. Ele conta que viu uma publicidade do Hemope convidando as pessoas a doar, mas ainda era menor de idade. “Quando completei 18 anos, comecei a doar e não parei mais”, conta.

Ele diz que, após participar de uma palestra da Fundação sobre doação de plaquetas, começou a doar também. Segundo o Hemope, ele já fez mais de 50 doações de plaquetas. “Aproveitei e também fiz meu cadastro no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea.”

Para ele, é importante incentivar outras pessoas a doar. “Fazer o bem para quem você não conhece é muito gratificante.”

Além da ação, está prevista para esta quarta (25), Dia Nacional do Doador de Sangue, uma celebração no auditório do Hemope, na qual irá destacar a importância da união com os principais parceiros e empresas amigas da instituição. Na ocasião, haverá apresentações de Graça e Orquestra Encanto.

Já na sexta (27), será realizada uma solenidade em homenagem ao aniversário de 49 anos da Fundação Hemope no auditório da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e uma coleta externa para os servidores da SES.

Quem pode doar

Para ser um doador de sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 kg e ter idade a partir de 16 anos.

Para que pessoas menores de 18 anos possam realizar doações de sangue, elas precisam estar acompanhadas de um responsável legal no momento da coleta. Candidatos acima de 61 anos podem doar se já fizeram esse ato com regularidade.

Já para candidatos com mais de 70 anos, a coleta de sangue só é feita após uma avaliação médica. Vale ressaltar que doadores acima de 60 anos devem respeitar um intervalo de seis meses entre cada doação.

No dia da coleta, o candidato deve estar alimentado e precisa apresentar um documento oficial com foto.

Onde posso doar

Além da sede no Recife, o Hemope conta com unidades de coleta em Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada, Arcoverde, Ouricuri e Salgueiro, e também nas agências transfusionais de Limoeiro e Palmares.