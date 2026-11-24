O Projeto de Lei do Executivo n.º 21/2026 foi encaminhado à Casa de José Mariano pelo prefeito Victor Marques (PCdoB) no dia 18 de novembro e prevê financiamento, de médio e longo prazo, para infraestrutura urbana, saneamento, drenagem e mobilidade.

A solicitação da Prefeitura do Recife para autorização legislativa em regime de urgência para contratação de até R$ 900 milhões em operações de crédito internas junto a instituições financeiras nacionais, com ou sem garantia da União, foi tema de debate na Câmara Municipal do Recife na última segunda-feira (23).

Durante sessão deliberativa ordinária, o vereador Felipe Alecrim (Novo) questionou a nova solicitação de empréstimo da Prefeitura do Recife, além de cobrar transparência sobre a destinação dos recursos públicos. “Mais uma vez, a Prefeitura pede um cheque em branco a esta Casa. Solicita um empréstimo de R$ 900 milhões, mas não diz qual é a finalidade desse dinheiro. Estamos falando de recursos públicos, e a população precisa saber onde esse dinheiro será aplicado”, disse.

Ademais, Alecrim relembrou que a gestão municipal já havia contratado mais de R$ 4 bilhões em empréstimos. Segundo o vereador, o montante representa um comprometimento orçamentário até 2046.

Contudo, parlamentares da base aliada saíram em defesa do pedido de autorização do empréstimo. Júnior de Cleto (PSB) apontou que o valor de R$ 900 milhões são operações de crédito ao longo de 2027 e 2028. Isso não quer dizer que R$ 900 milhões serão contratados imediatamente, nem que todo o valor será necessariamente utilizado. Cada contratação dependerá do cumprimento das regras fiscais, dos limites de endividamento e das condições exigidas pelas instituições financeiras”.

O vereador também salientou que a capital pernambucana não está próxima do limite de endividamento e os dados apresentados pelo colega não correspondem aos indicadores apresentados nos Relatórios de Gestão Fiscal. A discussão responsável é sobre as condições dos financiamentos, a execução das obras e os benefícios para a população. Não sobre impedir investimentos por disputa política”. Rodrigo Coutinho (Republicanos) também saiu em defesa da gestão, ressaltando as obras realizadas.

Solicitação da Prefeitura

Segundo o texto, o valor de R$ 900 milhões funcionaria como limite máximo de autorização, e a contratação efetiva dependerá do espaço fiscal e da capacidade de endividamento do município em cada ano. Além disso, a solicitação prevê que os recursos sejam aplicados de forma parcelada nos exercícios de 2027 e 2028, que correspondem ao período final da atual gestão municipal.

A utilização do espaço fiscal dos dois últimos anos da atual gestão municipal permitirá organizar antecipadamente a programação financeira dos investimentos, conferir maior previsibilidade à execução dos projetos prioritários e compatibilizar os desembolsos com os cronogramas físico-financeiros das intervenções previstas, sem prejuízo da observância das regras de responsabilidade fiscal e da sustentabilidade da dívida pública municipal.

A estimativa inicial da gestão considera a manutenção da nota CAPAG B e o bônus do Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal (PAF), apontando projeção preliminar de cerca de R$ 399 milhões, ou seja, 5% sobre a Receita Corrente Líquida ajustada de 2025, com possibilidade de atualização conforme os dados de 2026 e a análise da Secretaria do Tesouro Nacional.