A cobrança foi por meio do autor da iniciativa e presidente do colegiado, o deputado estadual Luciano Duque (Podemos), durante reunião que contou com a presença de outros parlamentares da Casa para debater os riscos da estiagem e das altas temperaturas no estado

Frente Parlamentar de Enfrentamento aos Impactos do El Niño em Pernambuco (Elaine Guimarães/DP)

Instalada na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta terça-feira (17), a Frente Parlamentar de Enfrentamento aos Impactos do El Niño cobrou do governo estadual a apresentação de um plano imediato de contingência e enfrentamento à crise climática. A cobrança foi por meio do autor da iniciativa e presidente do colegiado, o deputado estadual Luciano Duque (Podemos), durante reunião que contou com a presença de outros parlamentares da Casa para debater os riscos da estiagem e das altas temperaturas no estado.

Na ocasião, o grupo apontou que os reflexos do El Niño já são sentidos com intensidade no Agreste e no Sertão pernambucano, comprometendo o abastecimento humano, a irrigação e a sobrevivência de rebanhos. Segundo Duque, a gravidade do cenário pede rapidez da governadora Raquel Lyra (PSD), que precisa descontingenciar recursos do orçamento para atender às demandas emergenciais que devem surgir com a crise climática.

"O governo do estado sabe que é um momento de emergência. O Ceará já decretou estado de emergência. Pedimos ao governo de Pernambuco que apresente qual será o papel na construção de políticas públicas para atender a população do campo e fortalecer a economia rural", destacou Luciano Duque em entrevista ao Diario de Pernambuco.

À reportagem, o também deputado Doriel Barros (PT) alertou sobre os múltiplos desdobramentos da crise, que vão desde os prejuízos à agricultura familiar até graves riscos à saúde pública devido à exposição ao calor extremo. Barros também chamou atenção para a urgência de medidas de proteção voltadas a públicos mais vulneráveis, como idosos e estudantes da rede pública, citando a possibilidade de reajuste de horários letivos e a distribuição de protetor solar, matéria já aprovada na Casa de Joaquim Nabuco.

"Há estudos que mostram que o impacto em Pernambuco será muito severo, exigindo uma atenção muito especial do Estado. Precisamos de uma política emergencial para a entrega de protetor solar, orientação à população e ações concretas de distribuição de água e de alimentação para os animais, visto que os agricultores familiares serão os mais afetados", disse ao Diario.

Além disso, a preocupação com o setor pecuário e agrícola foi reforçada pelo deputado Nino de Enoque (PL). Produtor rural, oriundo da lavoura canavieira, o parlamentar enfatizou que o campo já registra perdas e apelou por articulação conjunta entre os órgãos estaduais e federais. Jarbas Filho (PSD) endossou o apontamento e destacou a necessidade de o Legislativo atuar com rapidez, mencionando ação de socorro articulado pela Alepe junto ao Instituto Agronômico de Pernambuco (Ipa) em favor dos pequenos produtores de cana-de-açúcar.

Membro da Frente Parlamentar de Enfrentamento aos Impactos do El Niño, João Paulo Costa (PT) salientou que a iniciativa deve transbordar o âmbito estadual por meio de gestões diretas com o Governo Federal. Ademais, o parlamentar defendeu a abertura imediata de linhas de crédito para o custeio da alimentação dos rebanhos, visando evitar o colapso da pecuária no estado.

Encaminhamentos

Após a instalação da Frente, o grupo prevê novas audiências públicas descentralizadas em microrregiões do estado, proposta defendida pelo deputado Fabrizio Ferraz (Podemos) para ouvir diretamente os produtores e criadores de pernambucanos, além de cobranças direcionadas à Defesa Civil, à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) para a ampliação da operação carro-pipa e do balcão de milho.

Além disso, o colegiado aguarda para a próxima semana a manifestação formal das secretarias estaduais de Agricultura, Educação e Saúde com o detalhamento das ações e cronogramas de enfrentamento à crise climática em Pernambuco.