Diante das condições climáticas, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) reforçou as orientações para evitar problemas provocados pela exposição prolongada ao sol e pela baixa umidade do ar.

O calor em Pernambuco já apresenta temperaturas até 7°C acima da média histórica em algumas localidades do Sertão, onde os termômetros chegaram a marcar entre 42°C e 43°C neste mês. A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) é de que o cenário de temperaturas elevadas e chuvas abaixo da média continue entre dezembro e os primeiros meses de 2027, sob influência do fenômeno El Niño.

De acordo com a diretora de Regulação e Monitoramento da Apac, Cristiane Rosal, o estado já registra desvios significativos em relação às temperaturas normalmente observadas nesta época do ano. A situação é mais acentuada no Sertão, mas a previsão de chuvas abaixo da média abrange todas as regiões pernambucanas.

“Essa temperatura já está subindo. A gente já fez esse diagnóstico e viu desvios em relação à média das temperaturas do Sertão em torno de 3°C, 4°C e 5°C, dependendo da cidade. Já chegou até a 7°C. Então, a gente já sente as temperaturas subindo. Não é uma coisa de previsão para o futuro. É a atualidade”, explicou.

Segundo a diretora, parte do calor está relacionada ao comportamento esperado para o período mais seco do ano, mas também há influência do El Niño, caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. A previsão da Apac é que o fenômeno permaneça na categoria muito forte até meados de janeiro, com redução de intensidade a partir de março e abril.

A preocupação também envolve o regime de chuvas. A quadra chuvosa do Sertão começa em janeiro, mas a influência do fenômeno pode comprometer as precipitações previstas para a região. Dezembro é considerado período de pré-estação chuvosa. “O El Niño pode influenciar nessas chuvas que estão previstas para ocorrer no Sertão, com uma baixa pluviosidade lá”, alertou Cristiane.

A Apac acompanha as condições climáticas por meio de 32 estações meteorológicas distribuídas pelo estado. Os equipamentos monitoram temperatura, velocidade do vento, umidade do solo e precipitação. A Agência também emite avisos de baixa umidade do ar. Para esta terca um alerta está vigente para o Sertão.

Saúde

Apesar do cenário de temperaturas acima da média, a SES-PE informou que, até o momento, não identificou aumento anormal nos atendimentos da rede estadual por sintomas relacionados ao calor e à baixa umidade do ar, em comparação com o comportamento registrado no ano anterior.

O secretário executivo de Vigilância e Atenção Primária, Renan Freitas, explicou que a pasta utiliza o Centro de Inteligência em Saúde, instituído neste ano, para acompanhar os indicadores e identificar possíveis alterações na procura por atendimento. A Secretaria também elaborou um plano interno de intervenção para o período de influência do El Niño, com um grupo de trabalho responsável pelo monitoramento da situação em Pernambuco.

“O papel da nossa secretaria é reforçar os cuidados para a proteção da nossa população. Não há nada de anormalidade nos indicadores, mas é importante manter as medidas de prevenção”, afirmou.

Entre os principais sintomas associados à exposição excessiva ao calor estão confusão mental, sonolência excessiva, dor de cabeça e enjoos. Segundo Renan Freitas, pessoas que apresentarem esses sinais devem procurar a unidade de saúde mais próxima, inclusive os serviços de atenção primária.

O secretário também destacou que os cuidados não devem ficar restritos a quem trabalha ou pratica atividades físicas ao ar livre. Mesmo pessoas que passam o dia em ambientes fechados ou com ar-condicionado precisam manter a hidratação regular.

A recomendação é evitar a exposição direta ao sol nos horários de maior intensidade, usar protetor solar e manter o consumo frequente de água. Para quem pratica exercícios físicos ao ar livre, a orientação é evitar o período entre 8h e 17h.

Idosos, gestantes, crianças e pessoas com doenças crônicas estão entre os grupos que exigem atenção redobrada. Para esses públicos, além da hidratação, a SES recomenda o uso de chapéus ou bonés e a redução da exposição solar.

A Secretaria também mantém o monitoramento integrado de indicadores de saúde por meio da Rede Estadual de Dados em Saúde (REDS), além de desenvolver ações com a Atenção Primária e a Rede de Urgência e Emergência. O trabalho inclui cooperação técnica com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e a constituição do Grupo de Trabalho Clima.

