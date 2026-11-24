A informação foi divulgada pelo jornalista Maciel Junior da Nova Brasil, onde, ao invés de começar no dia três de janeiro, o Estadual agora teria início um dia antes, no dia dois de janeiro.

Executivo de futebol do Retrô e ex-presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior (Tininho), falou sobre a necessidade da Fênix em romper o ano no Centro de Treinamento do Retrô, por conta da nova data de início do Campeonato Pernambucano.



Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, o executivo falou sobre o empecilho que surgiu após a nova data de estreia do turno frevo.

“Só mudou um pouco a programação, vamos marcar o réveillon no clube, vamos fazer as festas para as famílias irem para lá, depois as mulheres e os filhos vão para casa e os jogadores já ficam concentrados, é o que a gente tem para fazer”, explicou Tininho.

Mesmo com o desafio gerado pela mudança de data, Tininho explicou que a prioridade sempre será o clube.

“Assim, lá a gente vai ter que estar bem preparado, só aumenta o nível da nossa responsabilidade. Então, se tiver de ser dia dois, vamos estar preparados para isso, nada é mais forte que o trabalho, então a gente tem trabalhado duro para conseguir obter os resultados em campo e se tiver de sacrificar Natal e Ano Novo por causa disso vamos fazer isso, primeiro é o clube, primeiro é a nossa meta, é a nossa meta de começar bem o campeonato, então se for no dia dois mesmo já está definida nossa programação”, afirmou Constantino.

Mesmo com a mudança de planejamento na comemoração de fim de ano, Tininho falou sobre as preocupações que tem com o Maguary, adversário na estreia do campeoanto.

“O Maguary é difícil pra caramba, o Maguary vem bem preparado, então assim, a gente tem que saber o nível de dificuldade que vem aí, a gente sabe que festa de fim de ano o cara dá uma relaxada e é algo natural”, encerrou Tininho.

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