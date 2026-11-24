A Lua cheia desta terça-feira (24) é uma superlua, segundo as orientações do Observatório Nacional (ON). De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o melhor horário para ver o fenômeno acontece após o entardecer, quando ela nasce no horizonte leste com tons dourados e a ilusão de ótica que a faz parecer gigante. No Recife, o horário aproximado será às 17h33, conforme a pasta.
A estimativa da fase cheia acontece ainda na manhã desta terça-feira, às 11h53 (horário de Brasília), com a Lua a 360,7 mil quilômetros da Terra. Como o ápice ocorre durante o dia no Brasil, será possível observar o satélite natural logo após o pôr do sol, dependendo dos horários em cada local (veja abaixo).
Mesmo atingindo a menor distância real (perigeu) somente na quarta-feira (25), a Lua nasce nesta terça com um brilho intenso. O melhor momento para observar a superlua é quando ela surge no horizonte leste, logo no início da noite.
Veja os horários em outras capitais:
- Rio de Janeiro (RJ): 18h41
- Brasília (DF): 18h44
- São Paulo (SP): 18h57
- Porto Alegre (RS): 19h34
Última superlua do ano
A última superlua de 2026 acontece em 23 de dezembro, às 22h28 (horário de Brasília), quando a Lua estará ainda mais próxima da Terra (cerca de 356,7 mil km)